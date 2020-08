Comisión Política acuerda reducir a 10 listados de candidatos a la CCR

A nueve días de que los actuales magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) culminen su periodo los diputados de la comisión política acordaron reducir a 10 el número de candidatos que presentará cada partido político a fin de comenzar un consenso de cara a la elección de los nuevos funcionarios.

La semana pasada los partidos entregaron listados de 25 candidatos entre los que la actual presidenta, Carmen Elena Rivas tuvo el apoyo de todos, aunque según los mismos legisladores eso no implica una posible reelección.

"Aunque estemos entregando listados de 10 personas, no significa que se descarte alguno. Hasta que no estén electos los nuevos magistrados no se puede decir que está cerrado", dijo la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz. La comisión volverá a reunirse mañana, durante la sesión plenaria, para conocer los listados.

Además, ayer la comisión política también acordó solicitar al pleno la creación de una comisión especial que investigue la colocación de fondos en LETES, bonos y demás títulos valores emitidos por el país para ser invertidos en los fines autorizados por la Asamblea.

Dicha petición fue criticada por el diputado de Cambio Democrático, Juan José Martel, así como también por los diputados del partido GANA, quienes no votaron por su creación.