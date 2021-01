Comisión ad hoc escucha posturas sobre aborto

La mesa dogmática constitucional de la comisión ad hoc se reunió ayer con algunos invitados, entre ellos médicos y abogados para escuchar posiciones sobre la despenalización del aborto, debido a peticiones hechas por ciudadanos en la plataforma que se ha habilitado para consulta pública sobre la reforma a la Constitución.

Karla Tejada, integrante de dicha mesa aseguró que, sobre este tema, hay diferente posturas que han llegado a la comisión, incluyendo el aborto libre como una extensión del derecho de autodeterminación, otras por las causales médicas (violación, riesgo de la vida de la madre o del hijo) y el aborto de jóvenes de escasos recursos. Además, sostuvo que también han llegado posiciones que defienden el derecho a la vida del no nacido.

Algunos de los especialistas que llegaron ayer a la sesión fueron: Sofía Villalta, ginecóloga; Fernando Conde, pediatra y especialista en bioética; Teresa de Madrid, de la ONG El Viñedo de Raquel; Gabriel Guevara, abogado; y Virginia Rodríguez Funes, doctora y experta en bioética de la UNESCO.

La discusión giro en base a las dos posturas, quienes están en contra del aborto y quienes buscan su despenalización en las cuatro causales: cuando la vida y la salud de la mujer corran peligro, el embarazo sea fruto de violación sexual o trata de personas, exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del útero y en casos de violación.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que se debe salvaguardar la vida siempre que eso no implique la violación de otros derechos protegidos por la convención. No se trata de que porque una mujer no quiere se va a practicar un aborto. Estamos hablando de aquellos momentos en que su vida se ve comprometida", sostuvo la doctora Rodríguez Funes.

Por su parte, el doctor Fernando Conde se mostró a favor de que se respete el derecho del no nacido, en cualquier circunstancia. "El aborto es el asesinato de un ser vivo. El aborto siempre se da en circunstancias desesperadas. El daño que se da entre dos seres que están íntimamente unidos es grande. Todo lo que le cause un bien al niño, le causará bien a la madre y viceversa, y lo que cause mal al niño causará daño a la madre", sostuvo.

En esta misma línea, Teresa de Madrid sugirió que se agilicen los procesos de adopción, que se brinde educación en sexualidad y se modernice el sistema de salud a fin de proteger las dos vidas, de la madre y del hijo.

La mesa seguirá discutiendo esta temática que, hasta el momento ha sido una de las que ha generado mayor polémica al interior de la comisión.