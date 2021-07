Comisión ad hoc para Ley de Agua iniciará su trabajo

La comisión ad hoc que estudiará los proyectos de Ley del Agua fue creada por la Asamblea Legislativa y se reunirá por primera vez hoy, a las 10 de la mañana. La comisión tendrá representación mayoritaria del oficialismo, ya que Nuevas Ideas ocupará seis de los nueve cargos de la misma. Los otros tres los ocuparán GANA, PCN y FMLN.

A primera hora del día, Nuestro Tiempo y ARENA confirmaron que no fueron tomados en cuenta. Johnny Wright Sol explicó: "en mi caso, Junta no me envió ninguna invitación a participar. Lamento esa decisión de junta, haré lo posible para ver de qué forma me podrían incluir pero ya está convocada", agregó Wright, quien agregó que los acuerdos de junta solían ser públicos y ahora no es así.

Los cargos de la comisión se repartieron de la siguiente manera: como presidenta, Sandra Martínez; secretario, Christian Guevara; relator, Ricardo Rivas; y como vocales: Norma Lobo, Raúl Castillo, Saúl Mancía, Juan Carlos Mendoza, Reynaldo Cardoza y Dina Argueta.

Los cargos de presidenta de la comisión, así como el secretario y el relator son de Nuevas Ideas. Luego, de los vocales, los tres primeros son también de Nuevas Ideas. Mendoza representa a GANA, Cardoza al PCN y Argueta al FMLN.

A primera hora, circuló un acuerdo de junta con los nombramientos de la comisión. En esta no se incluía a Argueta y su lugar era ocupado por Wálter Coto (NI).

Sin embargo, Argueta explicó que la invitación al partido para ser parte de la comisión les llegó el 1.º de julio, dos días después que la junta emitiera el acuerdo respectivo; por lo que considera válida y aceptada su participación en la misma.

La comisión recibirá dos anteproyectos de Ley de Agua: uno enviado por las organizaciones de la sociedad civil, y otro por el órgano ejecutivo, enviado el 18 de junio pasado.