Comisión ad hoc que verá proyecto de Ley del Agua fue convocada para jueves

La comisión ad hoc que estudiará los proyectos de Ley del Agua fue creada por la Asamblea Legislativa y se reunirá por primera vez mañana, a las 10 de la mañana. Sin embargo, se desconoce quiénes conformarán la misma.

Lo único conocido hasta el momento es que los partidos Nuestro Tiempo y ARENA no han sido tomados en cuenta para ser parte de la comision. Johnny Wright Sol explicó que: “las comisiones ad hoc, por reglamento, las crea Junta Directiva”. “En mi caso, Junta no me envió ninguna invitación a participar, no sé cuáles otros grupos parlamentarios están representados. Lamento esa decisión de junta, haré lo posible para ver de qué forma me podrían incluir pero ya está convocada a sesionar”, agregó Wright, quien explicó que los acuerdos de junta solían ser públicos y ahora han dejado de serlo.

Además de Wright, también René Portillo Cuadra (ARENA) también confirmaron que sus partidos no fueron incluidos en la conformación de la comisión.

Hasta el momento, los únicos partidos que han confirmado su participación en la misma son GANA y FMLN. De parte de GANA, Guillermo Gallegos confirmó que será Marta Pineda, la diputada suplente de Adelmo Rivas (QEPD), quien representará al partido en la comisión. Mientras, del FMLN, Dina Argueta confirmó que ella será parte del grupo que trabajará la ley.

La comisión recibirá dos anteproyectos de Ley de Agua: uno enviado por las organizaciones de la sociedad civil, y otro por el órgano ejecutivo, enviado el 18 de junio. En esa fecha, Ernesto Castro (Nuevas Ideas) expuso que se crearía una comisión ad hoc para ver el tema y que esta tendría 90 días para dar un resultado.

La creación de una Ley de Agua es una de las deudas que la Asamblea ha tenido con la sociedad, ya que el tema se ha discutido por más de 15 años sin llegar a su finalización. La anterior legislatura logró avanzar 111 artículos de la ley --incluida la decisión de no incluir a la empresa privada en el ente rector--, pero la nueva Asamblea decidió enviar a archivo todo el trabajo hecho y comenzar de cero.