Comisión de Salud citó a CSSP y a Junta de Vigilancia para detallar aprobación de laboratorios privados en pruebas covid

Comisión busca conocer proceso para que laboratorios privados realicen prueba de covid19.

Con la idea de aclarar dudas sobre el proceso que autorizó a laboratorios privados a realizar pruebas de covid-19, la comisión de salud de la Asamblea Legislativa decidió, ayer, citar para dentro de dos semanas a representantes del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) y de la Junta de Vigilancia de Laboratorio Clínico.

"Hemos retomado este tema porque tenemos ciertos vacíos donde ha quedado información suelta, no aclarada, queremos saber si de verdad estos laboratorios pasan los controles de calidad para desarrollar las pruebas", explicó la diputada Elizabeth Gómez (FMLN), presidenta de la comisión de salud.

Los laboratorios autorizados en el país para realizar de pruebas de covid-19 son Max Bloch, Analiza, Centrolab Especialidades, Centro de Diagnóstico y Laboratorio Healthcare. Estos tres últimos fueron aprobados hace diez días por el CSSP.

Durante la reunión, los miembros de la comisión recordaron que fue la Asamblea la que presionó porque las pruebas no fueran monopolizadas por el gobierno, pero ahora buscan conocer cómo ha sido el proceso de autorización a laboratorios.

"El día que convocamos a los laboratorios (Analiza y Max Bloch) para que nos hablaran en la comisión especial del proceso, llamo mucho la atención que la persona (de Analiza) que vino a dar el informe, (tuvo) una actitud renuente para darnos informaciones. Inclusive al inicio hasta se negó a dar alguna información. Al contrario de la señora Bloch, que fue muy profesional en sus respuestas", recordó Rina Araujo (FMLN).

La legisladora consideró necesario escuchar qué dice el informe de las juntas de inspectores del CSSP. "Hasta donde yo sé, por decir un ejemplo, un día martes se hizo la evaluación y el miércoles ya se le había otorgado el permiso, a pesar que le dejaron una segunda inspección", agregó Araujo, sin hacer referencia a cuál de los dos laboratorios aprobados se refería.

Fechas

Según el propio CSSP informó en su momento, hasta el 10 agosto, había 52 laboratorios podían someterse a la evaluación para ser autorizados a realizar la prueba de covid. De estos, el primero en recibir el aval fue Analiza, el 20 de agosto. Luego, Max Bloch recibió el permiso un mes después, el 20 de septiembre.

El costo de realizarse la prueba de covid es de $160.

La petición de las diputadas del FMLN fue acompañada por el resto de partidos de la comisión. El diputado Raúl Beltrán Bonilla (PCN) habló sobre el hecho que, a la fecha, solo haya dos laboratorios autorizados; y que uno de ellos haya sido el único aprobado durante más de un mes.

"No podemos ignorar la forma express en que fue creado esto. Tan grave que en el mes de julio, agosto y parte de septiembre era el único exclusivo en hacer las pruebas de covid. No había otro más. Yo no me opongo que alguien ponga una empresa y que gane, pero que se convierta esto en un monopolio cuando se trata de la salud de los ciudadanos,esto es un crimen", criticó el legislador pecenista.