Comisión de Salud no permitió ingreso de diputado de Nuestro Tiempo

Johnny Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo, denunció ayer que no le fue permitido el ingreso a la reunión de la comisión de salud, de la cual forma parte; y que se llevó a cabo en el despacho del ministro de Salud, Francisco Alabí.

Según explicó el legislador, al finalizar la plenaria del pasado martes, le fue notificado que la reunión de la comisión se llevaría a cabo en el MINSAL, a las 10 de la mañana. Luego, ayer mismo se le notificó de un retraso de media hora en el inicio de la misma.

"Me hago presente, puntual, a las 10:30, y no se me permitió ingresar inmediatamente a la reunión ya en curso con algunos diputados, y personal de protocolo de esta Asamblea me pidió esperar hasta que fuera autorizado mi ingreso", explicó Wright Sol, que indicó que hizo una espera y luego se retiró al no permitírsele el ingreso.

"Soy un diputado de esta Asamblea. Aunque bien de la oposición y de la minoría, pero tengo los mismos derechos que todos los demás, y no me iba a exponer a una situación donde ni siquiera los medios estaban invitados", expuso.

La reunión no fue transmitida por los canales legislativos, y se compartió en redes sociales hasta que la misma ya había finalizado.