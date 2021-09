Comisión de economía aprueba proyecto para perdonar mora y recargos por impago con ANDA

La comisión de economía de la Asamblea aprobó esta mañana la creación de una ley transitoria que permita a la población que tiene mora en su pago de ANDA que esta le sea perdonada y solo deba pagar lo correspondiente al servicio de agua.

La iniciativa fue presentada originalmente por ARENA pero no contó con el respaldo de Nuevas Ideas, por lo que no fue discutida. Luego, el GOES copió la idea y la presentó con algunas modificaciones en una iniciativa firmada por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Para defender dicha iniciativa se presentó a la comisión de economía el presidente de ANDA, Rubén Flores.

Flores explicó que, según los cálculos hechos por la institución que preside, son casi 400,000 usuarios los que están en mora, entre personas naturales, jurídicas e instituciones de gobierno. Estos tres tipos de usuarios serán los beneficiados con la aprobación del decreto. La mora pendiente de pago de este casi medio millón de usuarios ronda los $31 millones.

Una vez entre en vigor el decreto, los usuarios en mora tendrán 180 días para hacer uso de él. Si aplican al mismo en los primeros 60 días, les será perdonado el 100 % de la mora. Si lo hacen entre los 61 y los 90 días, se les perdonará el 80 %. Si aplican entre el día 91 y el 120 serán condonados en un 60 % de la mora. Luego, si aplican entre el día 121 y 180, el perdón de la mora será el 40%.

Luego, los diputados también tomaron a bien un cambio propuesto por las diputadas Anabel Belloso (FMLN) y Elizabeth Rosales (Nuevas Ideas), quienes coincidieron en señalar que estaba de más el artículo que facultaba a las alcaldías a usar el FODES para pagar su deuda con ANDA, en caso de ser beneficiadas con el decreto. Rosales argumentó que la ley del FODES ya facultaba usar esos recursos para dicho fin, mientras que Belloso comentó que el FODES ni siquiera se está entregando a las alcaldías. La comisión votó para quitar el artículo en cuestión.

Asimismo, ANDA corrigió la propuesta presentada por el ministro Rodríguez, ya que este pedía que a las personas en mora que no se acogieran al decreto les fuera cortado de manera definitiva el servicio de agua. Pero Flores corrigió y se quitó ese inciso; en su lugar se estableció que para quienes no se apunten a él, ANDA les aplicará el pliego tarifario vigente.



PORCENTAJES A PERDONAR DE LA MORA

100 % de deuda si el usuario se acoge al decreto en los primeros 60 días de su entrada en vigor

80 % si lo hace entre los días 61 a 90

60 % si lo hace entre los días 91 y 120 días

40 % si lo hace en los últimos 60 días de duración del decreto