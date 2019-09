Comisión de economía deberá repetir la tarea por reforma a Ley de Protección al Consumidor

¿Por segunda ocasión en menos de un año, la comisión de economía de la Asamblea Legislativa debe repetir la tarea. El pasado jueves, en la sesión plenaria, los diputados aprobaron, con 44 votos de ARENA, PDC y PCN, un dictamen que contenía una reforma al artículo 18, literal n, de la Ley de Protección al Consumidor en el sentido de permitir que el envío de mensajes de texto SMS con fines publicitarios o comerciales en los horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, así como los sábados de 8 de la mañana a las 12 del mediodía.

Sin embargo, dicha aprobación anulaba las reformas realizadas en marzo pasado cuando los diputados aprobaron un pliego de modificaciones a la ley, entre ellas que las compañías pudieran realizar cobros por medio de llamadas y mensajes son permitidos solo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sin que se puedan efectuar los fines de semana.

Es decir, la reforma que fue aprobada el jueves extendía no sólo los plazos para los mensajes con fines publicitarios y comerciales, sino también para los cobros, algo que no había sido discutido en el seno de la comisión, según reconocieron tres de sus miembros.

Debido al permiso que con la reforma se otorgaba a las empresas para poder cobrar en sábado el presidente de la República, Nayib Bukele, amenazó vía redes sociales con vetar la reforma.

Después de ello, la diputada Karla Hernández solicitó en el pleno una nueva votación para que el dictamen fuera dejado sin efecto y ser discutido en la comisión "para que se mejore la redacción".

Luego, Bukele volvió a pronunciarse en las redes sociales al expresar: "Decían que no se podía gobernar sin diputados... Decían que no se podía gobernar desde Twitter...".

Esta será la segunda ocasión, desde noviembre de 2018, que en la comisión de economía debe "mejorar la redacción" de un dictamen o "enmedar un error". En diciembre de 2018, en la comisión se dio una polémica luego que tras ser aprobado el dictamen para una reforma al artículo 29 de la ley de telecomunicaciones este fuera alterado, algo que en su momento fue considerado como "a propósito" por el diputado Francis Zablah.

El decreto fue aprobado en pleno el 15 de noviembre de 2018, pero luego presentó una alteración dado que el técnico -quien fue sometido a proceso sancionatorio-, suprimió la frase "telefonía móvil", dejando activas únicamente las regulaciones sobre derechos del consumidor para la telefonía fija, "los cuales son la minoría", según Zablah.

Este punto significó un encontronazo entre Zablah y la presidenta de la comisión Margarita Escobar, quien argumentaba que el tema debía ser tocado hasta que el decreto hubiese sido derogado.

"Aquella vez no fue un error. Yo considero que fue ya a propósito, aunque no lo puedo confirmar, pero en esta ocasión lo que sí considero que ha pasado es que no hubo la suficiente discusión sobre el tema del jueves. Solo se platicó", aseguró Zablah.

De la misma opinión es el diputado efemelenista, Damián Alegría, quien aseguró que lo que sucedió al interior de la comisión es que: "cuando las cosas no han sido discutidas con suficiente tiempo y detalle tenemos casos como este. Se estaba afectando el derecho a la privacidad del usuario. Yo le he manifestado a la diputada Escobar que cuando las cosas se estudian con detenimiento ella sabe llevar a buen puerto los temas en la comisión".