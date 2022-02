Comisión de obras públicas modifica dictamen favorable a Ley de Transporte sin leer públicamente el contenido de las reformas

La comisión de obras públicas de la Asamblea oficialista realizó esta mañana una reforma al dictamen favorable emitido a la nueva Ley de Transporte, el cual fue elaborado el 14 de diciembre pasado, pero que aún no ha sido de conocimiento del pleno.

Durante la reunión de la comisión, el tema fue incluido en el punto “Varios” de la agenda. Una vez llegado a este, el presidente de la comisión, Salvador Chacón (Nuevas Ideas) le solicitó a la técnica de la comisión leer las modificaciones. Sin embargo, lo único que fue leído fueron los artículos en cuestión que fueron reformados.

La técnica mencionó que se modificaron los artículos 17, 48, 49, 52, 53, 58, 65, 84 y 85, pero no se leyó el contenido de los mismos, por lo que no es posible saber qué fue lo que los legisladores aprobaron. Pese a que hace más de un mes se emitió el dictamen favorable, la Asamblea no ha hecho público el documento, pese a que estos son información oficiosa y deberían ser públicos sin que nadie los solicitara.

La nueva ley de transporte ha sido objeto de cuestionamientos luego de la aprobación del dictamen por sectores de la mesa de transporte, debido a requisitos que se solicitarán para la obtención del subsidio, como la instalación de máquinas GPS en las unidades o el relacionado al tiempo de vida útil de los buses. Sin embargo, debido a que la comisión no leyó las reformas al dictamen, no es posible conocer qué fue lo que se modificó.

“Dentro de la comisión había un expediente que es uno de los más importantes que vamos a conocer en esta legislatura. Ya anteriormente recibimos la iniciativa del presidente, nosotros no estamos solo para levantar la mano, como la oposición dice, eso se acabó”, apuntó Chacón antes de pedir a los diputados presentes en la comisión que votaran por las reformas sin leer públicamente el contenido de las mismas.

La votación y el contenido de las reformas al dictamen de la comisión tampoco fueron compartidas en las redes sociales de la Asamblea.