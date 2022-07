Comisión emite dictamen favorable a iniciativa para disolver la DIGESTYC

La comisión de economía de la Asamblea Legislativa aprobó en su reunión de ayer dictaminar la disolución de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), institución que durante 141 años se ha encargado del manejo de diferente tipo de estadísticas en el país.

La iniciativa fue aprobada a petición del gobierno de Nayib Bukele, que envió la iniciativa a la Asamblea en la plenaria de esta semana, el pasado martes. Tras darla por recibida, la comisión de economía dictaminó ayer mismo, sin dar ninguna oportunidad de escuchar opiniones técnicas de la medida.

Luego que el dictamen sea aprobado por el pleno al regreso de las vacaciones de agosto, se formará una comisión entre el Banco Central de Reserva (BCR) y el ministerio de Economía —ministerio al cual está adscrita la DIGESTYC— para llevar a cabo la liquidación, la cual debe ejecutarse en un período de 120 días.

El presidente de la comisión, el diputado Rodrigo Ayala (Nuevas Ideas) defendió que el BCR, al cual se traspasarán las funciones de la DIGESTYC, sea el nuevo encargado de todo este tipo de estadísticas. "Van a seguir como la ley lo establece de una manera más moderna, efectiva, rápida y tecnológica", apuntó el legislador.

La comisión, además, incluyó una propuesta de Ayala de incluir un artículo para que el personal indispensable de la DIGESTYC sea absorbido por el BCR, sin que fuera definido cómo se categorizará cuál personal es indispensable y cuál no.

Asimismo, el diputado Jorge Castro (Nuevas Ideas) solicitó sustituir el término "indemnización" para el personal que será separado, bajo la idea de que usar dicha palabra implica que se habla de despidos injustificados.

Sin embargo, Castro fue corregido por las diputadas Anabel Belloso (FMLN) y Aronette Mencía (Nuevas Ideas). Belloso apuntó que el personal será separado y no se trata de un retiro voluntario, mientras que Mencía apuntó que debía revisarse el artículo 30 de la Ley de Servicio Civil, la cual se refiere a la supresión de plazas —que es lo que enfrentarían los empleados de la dirección— ya que este sí define el pago a realizar ante tal situación como indemnización.

Luego, además, la diputada Belloso (FMLN) sugirió escuchar a los empleados de la DIGESTYC, para que conocieran "quiénes pueden ser absorbidos y quiénes no"; así como también el que todas las funciones que por ley tiene la dirección sean pasadas al BCR de forma textual, para evitar que se dejen de hacer encuestas en áreas como población LBGTI+, de género y otras. Según la diputada, desde 2019, con la actual gestión del GOES, estas dejaron de hacerse y deben retomarse.

Pese a lo anterior, la propuesta no fue sometida a votación y Nuevas Ideas procedió a votar inmediatamente por la aprobación del dictamen. Castro avaló esto al asegurar que no podían hacerle modificaciones a la propuesta: "hacer eso sería hacer algo no cuerdo, no razonable".