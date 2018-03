Comisión especial estudia propuesta de aumento de salario a personal CCR

Lee también

La Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas (ADECC) y el Sindicato de los Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República (SITCCOR), cada uno por su parte presentaron a los magistrados su propuesta de un aumento de salario para todo el personal que labora en esa institución. Los titulares, al recibir la propuesta en febrero pasado, decidieron crear una comisión especial para estudiar la posibilidad de decretar un aumento a nivel general.Tras la creación de la comisión, los representantes del sindicato y de la asociación pidieron una reunión para saber cómo iba el estudio de la propuesta. Los miembros de la comisión los recibieron el 7 de marzo y les explicaron que el aumento no era posible, bajo el argumento de que “las finanzas del Estado no lo permiten por el pacto fiscal”.El secretario del SITCCOR, Francisco Ayala, dijo que a pesar de que en la comisión no hubo una respuesta satisfactoria, el sindicato seguirá luchando por el aumento, ya que solo requiere de una decisión de parte de los magistrados.“Las propuestas hechas a los titulares son las mismas que, en su momento, se le hicieron a la administración anterior. Esas son las conversaciones que tenemos y por ser un período corto el de los actuales magistrados hemos tenido que correr. Esta administración está abierta al diálogo”, dijo Ayala.El representante de ADECC, Donaldo Martínez, coincidió con Ayala al decir que estas son propuestas que hacen a todas las administraciones, pero agregó que los actuales magistrados crearon la comisión para aparentar que están trabajando por el bienestar del personal y que en el fondo se esconde el único propósito de mostrarse abiertos para buscar la reelección.“Este viernes nos vamos a reunir con el magistrado presidente (Rodrigo Barahona). Esperamos a ver qué es lo que tiene para decirnos sobre esta propuesta que hemos hecho”, dijo MartínezEste periódico intentó contactar a los magistrados, desde la semana pasada, para hablar de esa reunión, pero nunca contestaron las llamadas y la solicitud de una entrevista aún está en trámite, según la dirección de comunicaciones de la CCR.