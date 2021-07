Comisión para ley de agua solo estudiará la propuesta del Gobierno

Este jueves se instaló la primera sesión de la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que estudiará la ley de aguas, la cual está dominada por diputados de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, y sus aliados.

En esta primera sesión, con los votos de siete diputados de Nuevas Ideas, uno de GANA y otro del PDC, acordaron tomar como base jurídica para el análisis de la ley solo el anteproyecto que presentó el Gobierno el 18 de junio. El único voto en contra fue el de Dina Argueta, del FMLN.

Con esta decisión, los diputados oficialistas dejaron fuera de la discusión la propuesta que organizaciones de la sociedad civil presentaron el 14 de junio. El nuevo anteproyecto actualizó las iniciativas que las oenegés habían entregado a la Asamblea en los últimos 15 años y que sirvieron para colocar el tema en la agenda legislativa para comenzar la discusión.

La presidenta de la comisión, Sandra Martínez, de Nuevas Ideas, aseguró que recibirán a diferentes sectores de la ciudadanía para conocer sus opiniones, como las universidades, iglesias y oenegés. Agregó que, una vez concluya ese proceso, revisarán el articulado de la ley.

Pero Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, consideró que convocar a las organizaciones que por años han presionado por la ley “sería una gran falta de respeto”.

“Por ejemplo, (llamar) a los sectores académicos, las iglesias históricas, llamarles a discusión cuando la propuesta que ellos han apoyado junto a nosotros no está en el seno de la comisión; entonces, ¿para qué nos van a llamar?”, cuestionó.

Para López, no hay garantía que la comisión ad hoc, dominada por el oficialismo, tome en cuenta los insumos de la sociedad civil. “¿Nos van a llamar solo para escucharnos y no tomarnos en cuenta? ¿Nos van a llamar solo para que digamos que no estamos de acuerdo en un texto específico y al final ellos van a aprobar lo que quieran? Es una situación que llama la atención, que es alarmante. Esperaríamos que (los diputados) se vayan con esa reflexión esta noche y que rectifiquen el camino”, dijo.

La Ley de Recursos Hídricos, como se denomina la propuesta del Gobierno, preocupa a las organizaciones que han impulsado la regulación del recurso hídrico por considerarla permisiva, al punto de abrir las puertas a una eventual privatización.

Este es el segundo revés que recibe la sociedad civil organizada que ha impulsado la ley del agua. El 13 de mayo, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, también dominada por diputados oficialistas, mandó a archivar los avances que habían logrado las anteriores legislaturas en la discusión de esta legislación. En total se engavetaron 111 artículos que ya estaban acordados, casi el 70 % de los 160 que componían la normativa.

Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas, dijo hoy que el examen de la ley debe de ser “rápido” para cumplir con los 90 días de plazo que les impuso Bukele para aprobar la ley. “El mandato nos obliga a que tenemos que tener la resolución en menos de… ya ochenta y tantos días”, dijo.

La comisión ad hoc se ha propuesto reunirse todos los jueves a partir de las 9:00 de la mañana, sin una hora definida para cerrar las sesiones. Las organizaciones que quieran un espacio para emitir sus opiniones deberán hacer las gestiones a través de los diputados. El próximo jueves se tiene previsto recibir a instituciones de la academia.