Comisión que investiga sobresueldos indaga delitos prescritos

Más de 25 años después de finalizada su administración, el expresidente Alfredo Cristiani fue llamado a declarar a una comisión que investiga sobre sobresueldos. La legislación salvadoreña establece en el Código Procesal Penal que si no se ha iniciado la acción penal el plazo de prescripción del delito no excederá los 15 años. Es decir, cualquier posible delito de corrupción que pudiera haber sido encontrado en el testimonio del expresidente, ya no podría proceder de forma penal. Los legisladores insistieron a Cristiani en que su objetivo es “conocer la verdad”.

Pese a esto, sus preguntas buscaron que Cristiani afirmara que había cometido un ilícito durante su administración.

Finalizada la sesión, el expresidente entregó una carta a Jorge Castro, presidente de la comisión, donde manifiesta que los legisladores que lo interrogaron ya habían adelantado criterio sobre su caso.

“He podido percatarme de declaraciones hechas, de manera pública, por algunos diputados en los cuales me acusan de haber cometido actos que riñen con la ley. Lo cual me indica que ya hay criterio adelantado por parte de los miembros de esta comisión”, expresó Cristiani.

Además, René Portillo Cuadra, jefe de fracción de ARENA, manifestó “esperemos que se respete el debido proceso en esta comisión especial”.