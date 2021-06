Comisión realizó "trabajo pobre" en entrevistas a candidatos a la Corte

Según expertos, el trabajo de los diputados fue deficiente, desde las preguntas hasta la restricción a participación de la sociedad civil.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa terminó el pasado lunes 21 de junio las entrevista a los 30 candidatos que aspiran a cinco magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En estos días deben escoger a cinco candidatos para que comiencen funciones el próximo 1 de julio.

LA PRENSA GRÁFICA habló con expertos en el área constitucional sobre el proceso de entrevistas y el papel desempeñado por la Comisión, que no designó a una subcomisión para el estudio de perfiles ni permitió que sociedad civil participara con preguntas ni observara de manera presencial las entrevistas.

Para Jessica Estrada, directora del Área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), el trabajo de la comisión no fue eficiente ni ha sido un proceso participativo. "Ha sido un desempeño bastante pobre a lo que hemos estado logrando, puesto que ellos están eligiendo a funcionarios de forma indirecta para trabajar para todos nosotros. Debería ser un proceso más transparente y participativo", indicó.

Sobre las preguntas realizadas a los candidatos, el abogado constitucioalista Enrique Anaya considera que fueron malas y que no buscaban destacar la trayectoria del entrevistado. "Las preguntas fueron pésimas, ya que no buscaban conocer la trayectoria del candidato a magistrado, sino conocer de la docilidad del candidato a someterse a los requerimientos de Casa Presidencial y de la Asamblea Legislativa. Algunas preguntas eran casi la exigencia de un juramento de lealtad al régimen autocrático", detalló.

A pesar que fueron jornadas largas de entrevistas, no es seguro que de los 30 candidatos salgan los magistrados para la CSJ. Así lo aclaró ayer por la mañana el diputado Guillermo Gallegos. "Tenemos que decidir en la Comisión Política si es necesario conocer otros nombres, no solo los listados que nos enviaron, otros nombres de los que compitieron, no necesariamente estos 30. Pero esas son conjeturas que yo estoy sacando porque no tenemos nada concreto", aseveró.

Sobre este punto, Ruth Eleonora López, jefa de l área Anticorrupción y Justicia de Cristosal, dijo que lo manifestado por el diputado no es legal.

"Los artículos 186 inciso 2 y el 187 de la Constitución establecen un límite importante a la Asamblea sobre el origen de las propuestas para la elección de magistraturas: el CNJ es el único facultado para proponerlas. Al parecer los diputados buscan elegir incondicionales al poder y no juristas incondicionales a la Constitución y a las leyes de la República", indicó.

Los magistrados que terminan funciones en junio son los magistrados de la Sala de lo Penal, José Roberto Argueta Manzano y Doris Luz Rivas Galindo; y el magistrado de la Sala de lo Civil, Ovidio Bonilla Flores. Los otros dos eran Óscar Pineda, Navas quien fue destituido el 1 de mayo, y la otra es Elsy Dueñas Lovos, quien era de la Sala lo Contencioso Administrativo y fue trasladada a la nueva Sala de lo Constitucional impuesta por la Asamblea y liderada por el partido Nuevas Ideas.

Debido a las alteraciones impulsadas por los diputados el 1 de mayo, no se sabe con certeza qué cambios se realizarán desde el 1 de julio con la nueva Corte Suprema, la cual tendría a 10 magistrados obedientes al presidente Nayib Bukele.