Comisión reitera cita a ministros Hayem y Durán

Ni la ministra de Economía, María Luisa Hayem, ni el exministro de Gobernación, Mario Durán, atendieron ayer el citatorio que les giró la comisión especial de la Asamblea que ve el manejo de fondos por la pandemia, por lo que esta reprogramó las visitas de ambos para la próxima semana.

En el caso de Hayem, esta aseguró que tenía compromisos de trabajo previamente adquiridos. Mientras, la convocatoria a Durán no pudo ser entregada sino hasta ayer mismo por la mañana, ya que la Asamblea no cuenta con la dirección de la casa del exministro y en la sede de Nuevas Ideas (NI) no se quiso recibir la misma sino hasta ayer.

Pese a la no asistencia de ambos, la comisión sesionó y decidió compartir el informe de Hayem con la Corte de Cuentas, para que se contraste la información dada a ambas instituciones, y con la Fiscalía General de la República.

La duda de los legisladores en el caso de Economía es en relación al reparto de los $300, ya que un informe de la Corte acreditó que dicha ayuda se entregó a 100 mil personas con criterios desconocidos. Y en el caso de Gobernación es por el uso del FOPROMYD.

Ante las reprogramaciones, el diputado Guillermo Gallegos (GANA) criticó las mismas, ya que consideró que la idea es hacer ver mal a los funcionarios.