Comisionada del IAIP alega vulneración de su derecho de defensa por remoción

Claudia Liduvina Escobar presentó sus alegatos finales en el proceso de remoción como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y a través de su abogada, Ruth Eleonora López, argumentó que la Presidencia de la República ha vulnerado su derecho a la defensa.

"La Presidencia de la República ha incurrido en la nulidad de pleno derecho alegada y, principalmente, se le ha vulnerado (a Escobar) su derecho de defensa. Por esa razón, se ha solicitado se declare la nulidad del auto de inicio de este procedimiento y, principalmente, todo lo que ha sido su consecuencia", detalló Ruth Eleonora López en el escrito final.

López aseguró que su clienta no puede ser sancionada porque los hechos que le atribuyen no son típicos, esto quiere decir que, el presidente de la República, Nayib Bukele, no puede remover a Escobar sin que la conducta que se le atribuye sea un "incumplimiento de carácter legal y que previamente haya sido establecido por el legislador".

La abogada consideró que en el procedimiento administrativo contra Escobar no se "informó adecuadamente a mi representada de los deberes legales, las disposiciones específicas, que supuestamente se incumplieron".

El presidente Bukele inició el proceso de remoción del cargo de comisionada del IAIP de Escobar el 23 de abril de 2021, por considerar que la exfuncionaria había cometido actos de "incumplimiento de sus funciones".

Escobar sostuvo que no habían tales incumplimientos y que el proceso en su contra respondía a que era una de las voces críticas contra las decisiones que estaban tomando el resto de comisionados que habían sido nombrados por Bukele. Por ahora ella se encuentra fuera del país por temor a más represalias.