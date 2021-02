Comisionada presidencial afirma que canciller Hill Tinoco viajó a EUA recientemente

La comisionada presidencial, Carolina Recinos, afirmó que la canciller de la república, Alexandra Hill Tinoco, viajó a Estados Unidos recientemente con motivo de "reuniones con personas del gobierno de Joe Biden".

"Cancillería, y en este caso nuestra canciller, permanentemente tiene reunión con personeros de todos los gobiernos. Es de esperarse que tenga reuniones con personeros del gobierno del presidente Biden, que recientemente ha asumido", dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, la comisionada de la presidencia no pudo especificar a qué reuniones se refirió ni las fechas estimadas de estas.

"Cuáles reuniones y en qué días no tengo yo el detalle... Recientemente nuestra canciller ha estado en ese país y mantiene una relación activa y permanente", indicó Recinos.

Esta información se dio a conocer luego que cancilleres de Guatemala y Honduras publicaran a través de cuentas oficiales que habían tenido reuniones con funcionarios de la administración de Biden.

Tal fue el caso de Pedro Brolo, de Guatemala, quien realizó una gira de trabajo en EUA la semana pasada en donde sostuvo reuniones para abordar temas referentes al TPS y a políticas migratorias.

También, cancillería de Honduras dio a conocer que Lisandro Rosales, canciller de la república del mismo país, se reunió con funcionarios del gobierno estadounidense para abordar temas de seguridad, migración y democracia.

Hasta la fecha, cancillería de El Salvador no ha hecho ningún comunicado oficial ni ha posteado nada referente a reuniones sostenidas con el gobierno de Joe Biden.

Sin embargo, la semana pasada sí se dio a conocer que el gobierno de Biden rechazó reunirse con el presidente de la República, Nayib Bukele, algo que él negó ante 31 diplomáticos acreditados en El Salvador y señaló a la prensa internacional de "difundir noticias falsas", refiriéndose a que él no pidió ninguna reunión y que no viajó a Estados Unidos, por lo tanto, que no había sido rechazado.

Diferentes personas cercanas al gobierno de Biden afirman que Bukele sí viajó a EUA y que pidió reunirse con dos oficinas de la administración Biden y que estas no le respondieron la petición.

Diversos analistas políticos señalan que la relación de Estados Unidos con El Salvador está en revisión, debido a los constantes señalamientos a la violación del estado de derecho y a la democracia por la administración de Nayib Bukele.