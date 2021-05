Comisiones de la Asamblea Legislativa envían a archivo más de 300 expedientes

Las cuatro comisiones de la Asamblea Legislativa que sesionaron hoy mantuvieron la tendencia y decidieron enviar a archivo todas las iniciativas, proyectos de ley y propuestas que heredaron de la gestión anterior, con el argumento que se trata de cosas obsoletas y que comenzarán todo de cero.

Esta mañana sesionaron las comisiones financiera (22), de la mujer e igualdad de género (30), de cultura y educación (267) y de familia. Entre todas sumaron más de 300 expedientes enviados a archivo.

El diputado Rodrigo Ayala (NI), miembro de la comisión de cultura y educación, defendió la decisión del oficialismo, al asegurar que el envío de expedientes a archivo no significa que estos se tiren a la basura o que sean quemados, sino que quedan a disposición para que puedan ser consultados en un futuro, de ser necesario. Por su parte, la diputada Dania González (NI) aseguró que las iniciativas provenían de ONG de fachada.

De igual maneras, en la comisión financiera, se generó la duda por parte del diputado Carlos Reyes (ARENA), quien recordó que el artículo 143 de la Constitución menciona que cuando una iniciativa es enviada a archivo, no puede ser propuesta de nuevo durante los próximos seis meses. Sin embargo, el técnico de la comisión le explicó que esto es así cuando los dictámenes son votados en negativo o desfavorable por las plenarias, lo que no ha ocurrido con los expedientes que las comisiones han decidido enviar a archivo, ya que estos no han sido vistos por el pleno del órgano legislativo.

Entre las iniciativas enviadas a archivo por las diferentes comisiones, hoy, se encuentran leyes destinadas a la insolvencia (para ayudar a las personas que perdieron su empleo durante la pandemia, para el cobro de sus deudas), ley de identidad (para beneficiar a las personas trans, para que puedan utilizar el nombre que desean), leyes contra la discriminación (en beneficio de la comunidad LGBTI), o la reforma a la Ley General de Educación para la obligatoriedad de impartir la materia de Informática en los centros educativos.