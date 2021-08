Comisiones de la Asamblea con baja productividad

¿Qué hace la Asamblea Legislativa los días que no hay sesión plenaria? La respuesta es reunirse en comisiones de trabajo, en las cuales se discuten las iniciativas para crear, reformar o derogar leyes y donde se emiten dictámenes que luego conoce el pleno. O al menos, así debería de ser.

Desde el pasado 1 de mayo, cuando asumió funciones la actual legislatura, la rutina se mantiene. Sin embargo, los 100 primeros días han estado marcados por la baja producción de dictámenes de parte de las comisiones, en las que la bancada de Nuevas Ideas tiene mayoría.

Al asumir, la bancada cian tomó la decisión de enviar a archivo todos los expedientes heredados de la anterior legislatura, argumentando que eran temas desfasados, sin actualidad o que no podían confiar en ellos.

Empero, la medida le ha jugado en contra a los legisladores, que ahora se han quedado sin temas que discutir en las comisiones, lo que se ve reflejado en la cantidad de dictámenes que cada una ha producido para las plenarias.

El pasado lunes 9 de agosto, la Asamblea cumplió 100 días desde su juramentación. Hasta entonces habían efectuado 14 sesiones plenarias.

En estas, los legisladores contabilizaban la aprobación de 139 decretos. Casi la mitad provenían de la comisión de hacienda, que sumaba 66 dictámenes hasta el 31 de julio. O lo que es lo mismo: la prioridad en el trabajo legislativo ha estado en la aprobación de deuda para atender las peticiones del órgano ejecutivo.

El dato no sería tan escandaloso de no ser porque, de los 73 dictámenes restantes, ocho fueron aprobados con dispensas de trámite —o sea que no fueron de conocimiento de ninguna comisión, sino que pasaron directo al pleno.

¿Qué queda? Que entre las otras 19 comisiones permanentes de la Asamblea han producido 65 dictámenes: uno menos que los 66 de la de Hacienda.

De hecho, de esas 19 comisiones, hay seis que en tres meses de trabajo solo han producido un dictamen: el de mandar a archivo todos los expedientes de la legislatura anterior.

Estas comisiones son las de mujer e igualdad, defensa, familia, justicia y derechos humanos, reformas electorales y seguridad pública. Sí, la de seguridad; pese a que una de las líneas narrativas más fuertes del oficialismo es la de seguridad y el Plan Control Territorial.

Y si eso suena mínimo, hay una que las supera. Luego de 100 días de trabajo, la comisión de asuntos municipales no ha producido un solo dictamen. Ni siquiera el de enviar todo a archivo, como han hecho todas las demás comisiones.

Y entonces, ¿qué hacen?

Decididos a no tocar ninguna iniciativa dejada por la anterior legislatura, y a la espera que el ejecutivo envíe algo a sus comisiones para aprobarlo, el trabajo de las comisiones se ha tratado de recibir visitas de funcionarios de gobierno.

Algunas comisiones han intentado tomar la iniciativa y referirse a temas concretos. Así, por ejemplo, la comisión de trabajo ha intentado impulsar una ley para apoyar a los agentes de seguridad privada.

A la espera que la misma prospere, dicha comisión solo ha emitido tres dictámenes en tres meses. Uno para enviar expedientes a archivo y otros dos para obedecer una orden de CAPRES para reformar leyes de autónomas para sacar a la empresa privada de estas.

Un escenario similar es el de la comisión financiera. Sus integrantes han tomado por bandera la discusión de reformas a la ley que regula el historial crediticio de las personas. Empero, si bien ya tenían listo el dictamen para ser visto en la plenaria de esta semana, lo retiraron de agenda a última hora sin explicar porqué.

Mientras este avanza, en el conteo de la comisión financiera solo aparecen tres dictámenes en tres meses: enviar todo a archivo, reformar la ley orgánica del Banco Central de Reserva para sacar a la empresa privada, y la Ley Bitcóin.

La ausencia de decisiones en las comisiones, empero, ha sido ocultada con las visitas de los funcionarios y la saturación de tuits generada por los comunicadores institucionales de la Asamblea.

Así, las comisiones que solo han emitido el dictamen de enviar a archivo los expedientes han recibido visitas de funcionarios que generan visibilidad en redes sociales, para dar la idea que hay trabajo.

Por ejemplo, la comisión de seguridad ha recibido ocho visitas. Estas incluyen al fiscal impuesto, Rodolfo Delgado; al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas; al director de Centros Penales y señalado en la Lista Engel, Osiris Luna; o al ministro de seguridad, Gustavo Villatoro. Este último, en dos ocasiones.

Sin embargo, pese a la jerarquía de los funcionarios que han visitado la comisión, las reuniones con estos se han limitado a preguntarles qué desean que se les apruebe o si pueden explicar qué trabajo están haciendo. ¿Dictámenes? Cero.

Lo mismo pasa con la comisión de la mujer. Diez visitas, incluyendo a Óscar López Jerez, presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia; María Chichilco, del ministerio de desarrollo local; Carla Hananía, ministra de educación; y otros. Un solo dictamen: archivo.

De hecho, Hananía es la funcionaria del GOES que más veces ha visitado las comisiones de la Asamblea en la presente legislatura, con cinco visitas. Una a cultura y educación, dos a hacienda, una a mujer y hasta una a relaciones exteriores.

La visita de funcionarios contrasta con lo vivido en el último año de la legislatura anterior, cuando el oficialismo era reacio a atender convocatorias, tildándolas de perdida de tiempo. Ahora, en cambio, es como si la Asamblea fuera CAPRES.