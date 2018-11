Comité de festejos no avaló veda de armas

El comité de los festejos patronales de Usulután negó la solicitud de la Policía Nacional Civil (PNC) en el sentido de que se implementara la prohibición de portación de armas mientras duren las festividades que comenzaron el pasado viernes y finalizan el próximo 30 de noviembre.

La solicitud fue planteada con el objetivo de evitar hechos delictivos, los cuales, según datos de la PNC, son cometidos en su mayoría con arma de fuego.

"Esté o no la veda de armas nosotros vamos a trabajar con el plan de prohibir portar el arma de fuego que no tenga los permisos respectivos. Lastimosamente no se pudo llegar a un acuerdo y desconocemos cuáles fueron los motivos por los que negaron la veda", indicó un oficial de la PNC.

En el municipio de Usulután la Policía registra en lo que va del año 40 homicidios; por tanto, considera necesario implementar la prohibición.

Wilson Granados, encargado de Relaciones Públicas de la alcaldía, informó que de forma unánime el Comité de Festejos (del cual forma parte la PNC) determinó no realizar la veda de armas durante los festejos.

"No sentíamos que había necesidad de ello, por lo que sin mayor explicación alguna no se aprobó la solicitud de la veda de armas que hizo la Policía. Queremos evitar mayores problemas y habrá un plan de seguridad muy riguroso", indicó Granados, quien señaló que dicho plan contempla la participación de elementos de la Fuerza Armada, agentes municipales, y como principal responsable la Policía que desplegará a cerca de 260 elementos.

La PNC tendrá para seguridad de los festejos a cerca de 260 agentes en las diferentes actividades, mientras que para el carnaval se incrementará a 600.