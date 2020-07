¿Cómo cuido a los médicos?

1.

Si puede hacer su trabajo desde casa reduzca las salidas de los miembros de su familia. De preferencia designen a una sola personas y que salga lo menos posible.



2.

Si tiene que salir use mascarilla. Está confirmado que la mascarilla reduce hasta en un 95 % el contagio, sobre todo si hay interlocución entre dos personas y ambos la usan.



3.

Practique el distanciamiento social. No dé abrazos, ni besos, ni siquiera palmaditas al cuerpo de otra persona. Si está en una fila, mantenga la distancia del resto.



4.

Lávese con agua y jabón tantas veces como pueda. Tome conciencia de la necesidad de lavarse las manos cada vez que toca alguna superficie. Si en el momento no puede hacerlo, utilice alcohol gel, pero en cuanto tenga un lugar accesible, lávese las manos.



5.

No se toque la cara, los ojos, la nariz, menos si no ha desinfectado sus manos. El virus ingresa al cuerpo por la nariz, la boca y los ojos. Preste atención a sus movimientos.



6.

En caso de tener síntomas no corra al hospital. Intente contactar a un médico que lo oriente sobre si su situación es o no de riesgo. Verifique sus síntomas, si tiene temperatura, dolor de cuerpo, tos, entre otros. Evite saturar el hospital y vaya solo si presenta problemas para respirar.



7.

No entre a negocios en donde los que atienden no usan mascarilla o no cumplen con medidas de prevención o no practican distanciamiento social. En un local, espere que el que está adentro salga, para no saturar el espacio.

8.

Aporte para que los médicos reciban el equipo necesario ante esta pandemia. Puede donar o presionar para que el Estado les provea todo lo necesario para evitar contagios.