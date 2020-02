Como en el conflicto armado de los años 80, miembros de FAES y guerrilla tuvieron roces en Asamblea Legislativa

Enfrentados. Ayer, en uno de los salones de la Asamblea Legislativa estuvieron enfrentados los mismos grupos que durante más de 10 años estuvieron en contienda durante el conflicto armado salvadoreño.

Fueron llamados al Congreso para que expusieran sus perspectivas respecto a la formulación de la ley para la reconciliación nacional, documento que están trabajando los diputados.

En el encuentro, resurgieron roces que tuvieron durante el conflicto armado. “No es cierto que el FMLN haya sido una maquinaria para matar, el FMLN surgió para luchar por este país, para liberarlo de la injusticia, de la pobreza”, dijo uno de los asistentes y que se identificó como excombatiente de la guerrilla.

“Aquí no solo el Ejército torturó, asesinó y desapareció gente, también el FMLN y por qué estoy aquí, porque es necesario que sepamos la verdad”, replicó Mario Daniel Moreno, miembro de la Asociación de Excombatientes ADN, inmediatamente después.

“No hagamos alusiones personales”, “hay libertad de expresión” y “escuchemos, por favor” fueron varias de las expresiones que se dijeron constantemente durante el foro, porque hubo reiteradas acusaciones mutuas entre los presentes.

Así fue como transcurrieron varias horas en las que varios excombatientes y veteranos del Ejército hablaron sobre las secuelas que en ellos dejó la guerra, las situaciones que tuvieron que enfrentar y lo que esperan de la nueva ley.

Eso último lo tienen claro: quieren que se sepa la verdad de cómo ocurrieron los hechos, que tanto representantes del Estado por la participación que tuvo el Ejército y representantes de la exguerrilla pidan perdón, que se trabaje en la búsqueda de desaparecidos y que se castigue a quien sea hallado culpable, independientemente del bando en el que haya estado.

“Ojalá que la ley los mande a Mariona (Centro Penal La Esperanza), porque yo me voy a someter a lo que diga la ley, pero no es justo que todos los criminales del FMLN sigan impunes”, dijo Mario Daniel.

Aunque estuvieron enfrentados por más de una década, tanto excombatientes como veteranos abogaron ante los diputados para que no vayan a dejar en la ley la puerta abierta para que siga habiendo impunidad por crímenes que ocurrieron durante la guerra salvadoreña.



“No estamos tratando de hacer algo contrario a derecho, no; bajo ningún concepto, jamás”, apuntó Óscar Luna, asesor de la presidencia de la Asamblea que trabaja en la formulación de la nueva ley para la reconciliación nacional.