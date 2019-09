¿Cómo es el proceso de extracción y preparación del barro para las artesanías de Ilobasco?

La historia y tradición en torno al barro de Ilobasco, Cabañas, gira en un antes y un después. Es un oficio que con el paso del tiempo ha crecido, permitiendo conocer sus inicios, evolución y cómo los artesanos han tenido que adaptarse a esos cambios para sobrevivir en el mercado de artesanías.

La Peña del Zope es el lugar donde algunos artesanos extraen el barro. “Es un cerro que a su alrededor posee mucha materia prima, pero debido al cambio de propietario del lugar muchas veces se niegan a venderlo, ignoran de la riqueza del lugar o simplemente lo utilizan para el cultivo de hortalizas”, aseguró José Carlos Escobar, quien desde niño aprendió el oficio de la alfarería en una escuela en Ilobasco llamada Centro Cerámico.

“Enseñaban cinco áreas en artesanías de barro: el torno, moldeo, pintura, miniatura y preparación de pasta que consiste en la mezcla de barro con tierra… A los 11 años, aprendí este trabajo, me relacioné con el barro y conocí el proceso para hacer la mezcla que requiere de una fórmula para poder trabajarlo”, relató.

Un antes y un después

En los inicios del oficio todo se hacía de manera manual, recuerda Escobar. “Se necesitaba piocha, pala, azadón y una prensa de costales vacíos; y entre unas 5 personas las llenábamos, se extraía y se encostalaba el barro y cuando teníamos varios sacos llenos llegaba un camión arenero, lo trasportaba al lugar donde sería procesado”, relató.

Hoy en día, para la extracción del barro se necesita una máquina excavadora. La mina posee una altura de tres metros de espesor, la máquina escarba y carga un camión que trasporta la materia hacia el lugar donde se prepara, explicó.

El trabajo es por temporadas para los trabajadores del taller. Cuando es el tiempo de moler el barro se contrata a 10 obreros; pero cuando es época de invierno disminuye el trabajo (5 a 6 trabajadores) y solo se quedan los que se dedican a la preparación de las pastas y colocación de la tierra.

La evolución del proceso

Carlos Escobar relata el proceso de preparación del barro, comparando las técnicas de antes con las actuales.

“Cuando el barro se descargaba del camión se tendía al sol para que se secara, luego se retiraba toda la piedra que traía, se apartaba porque no es parte del barro (hasta acá el proceso sigue igual) y cuando estaba seco le pegábamos con una paleta hasta que se convirtiera en polvo. Después se pasaba por un cedazo o zaranda para sacar un polvo más fino, sin piedras ni residuos de impureza. Seguido de esto hacíamos una maqueta de barro y una pila (similar a la que se hace para mezclar el cemento con la arena) pero en este caso se mezclaba la tierra blanca junto con el barro, se colocaba agua y se removía hasta que quedara una pasta o masa dura”, explica.

Actualmente, “todo es distinto”, dice. “Tenemos un molino que nos ha facilitado el trabajo. Su función es evitar que estemos golpeando con las paletas y nos abunda más el material. Antes para hacer cinco costales nos tardábamos prácticamente toda la mañana; ahora con el molino se hacen 100 costales en el mismo tiempo, eso duplicó la producción y esa es la razón por la que ahora tenemos más material”, expone.

El barro “templado”

“Para trabajar en el torno, el barro tiene que estar templado (un poco duro), para que a la hora de elaborar la artesanía no se arruine. Cuando se trabaja en el torno se necesita agua para que estire, entonces la mezcla se hace igual a la que se ocupa para el moldeo, la diferencia es que se le puede aplicar más agua porque se trabaja con la presión de los dedos; se llenan los moldes, entonces ya se ha convertido es una mezcla moldeable”, indicó.

Almacenamiento, proceso y comercialización

Ubicado en la colonia Los Frailes en la salida a Tejutepeque, en Ilobasco, Cabañas, se encuentra el taller de Escobar. Cuando inició, este se llamaba “Cerámicas el Torno”, pero con el paso del tiempo decidió cambiarlo a la línea de pasta, o sea, a la preparación del barro.

En el taller se almacenan un aproximado de 5 mil a 6 mil costales con barro en polvo. Con esto se calcula que alcanza para trabajar entre 4 a 5 meses; de igual manera con la tierra blanca se repite su proceso de preparación y almacenamiento.

El proceso de comercialización se realiza una vez está lista la mezcla del barro con la tierra blanca. Se saca del molino, se pesa y es embolsada. El precio varía según su uso.

“Cuando es para uso tradicional cuesta $1.00, cuando es para trabajar en miniatura es más elevado, $2.00, debido a que es materia pura, no se mezcla con tierra blanca y cuando se trabaja para uso de lujado (así le llaman los artesanos), son piezas que llevan tierra y barro, pero es un cedazo más fino y un uso más delicado, cuesta $1.50”, explicó.

La tierra blanca es utilizada para muchas cosas, entre ellas rellenos, repellos y moldes para hacer artículos de porcelana. “Mejor explicado, la tierra blanca es la arena y el barro es el cemento”, dijo.

El aprendizaje es constante

Día a día la experiencia en el trabajo del barro aumenta y junto a ella los recuerdos. “Durante 24 años trabajé en el torno, esa es mi especialidad aunque (también) aprendí a pintar y a moldear; pero a los 15 o 16 años comencé a relacionarme con las pastas y mezclas. Debido a que el comercio del barro ya procesado fue creciendo, decidí vender los jarrones que elaboraba (y) junto a ellos la pasta”, comentó.

En el taller de Carlos también se elaboran jarrones pero solo como un extra, ya no es su prioridad. Se ha convertido en maestro de los trabajadores que lo acompañan y los motiva a emprender. “Cuando coloqué mi taller tenía a los trabajadores que me ayudaban, ellos comenzaron a aprender y les motivé para que colocaran sus propios talleres, me quede con la preparación de las pasta y ahora les vendo a ellos la materia del barro”, añadió.