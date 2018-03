¿Cómo es el sector de Mariona donde fueron trasladados Saca y demás imputados?

Lee también

El expresidente Elías Antonio Saca, Elmer Charlaix, Julio Rank, César Funes, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez y Jorge Alberto Herrera estarán recluidos a partir de hoy en calidad de detención provisional en el penal La Esperanza (conocido como Mariona), y no en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) como lo habían estado todo este tiempo desde su detención el 29 de octubre de 2016.El expresidente de ARENA no había sido trasladado ahí antes, pese a la orden del Juzgado Cuarto de Instrucción porque, supuestamente, no había ningún penal apto para alojar a Saca y el resto de acusados del desviar $246 millones de fondos públicos a cuentas privadas.Sin embargo, la Dirección General de Centros Penales readecuó recientemente un sector del penal La Esperanza. Se trata del "sector nueve", donde hoy fue trasladado Saca y los otros seis imputados.Aunque los reos en el penal La Esperanza -como en todas las cárceles del país- se mantienen en condición de hacinamiento, el director de Centros Penales, Rodil Hernández, explicó que los siete acusados de corrupción estarán en un sector que cuenta con 14 celdas, cada una con capacidad para cuatro reos. Es decir que en el sector caben, según el diseño, 56 personas.No obstante, por ahora estarán en el sector nueve un total de once personas. Siete por el desvío millonario y cuatro por el caso de trata de personas donde está procesado Maximiliano González (Gordo Max) y el empresario José Ernesto Regalado O'Sullivan.Este último también fue trasladado a Mariona recientemente y no al mismo tiempo que los otros tres acusados por remuneración de servicios sexuales por menores de edad debido a que la reclusión en el referido penal se consideraba un riesgo. Por esto, en un principio también estuvo recluido en la DAN.El penal de Mariona no se encuentra entre los centros de reclusión en emergencia, bajo las medidas extraordinarias de seguridad, por lo que los familiares de Saca -así como los otros diez reos del sector- podrán visitarlos.Imagen aérea del área donde el expresidente Saca se encuentra en el penal de Mariona.