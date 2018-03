¿Cómo es que el PDC tiene tres diputados y hay un no partidario?

El PDC logró tres diputados en esta elección con 84,315 votos; en 2015, con 55,698 sufragios (es decir, 28,617 menos) solo obtuvo un escaño en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cómo es que aumentando un 33 % su votación consigue triplicar su representación en el Legislativo?

Buena parte de esta explicación tiene que ver con la caída en la votación del FMLN. En solo tres años, el Frente perdió 319,900 votantes. A escala nacional, 175,883 ciudadanos no emitieron el sufragio en comparación con 2015, lo que equivale a una reducción del 7.5 %. Y, sin embargo, el FMLN tuvo mucho menos votos que esos. Es decir, muchos de sus votantes se decantaron por otros partidos o, sencillamente, no fueron a las urnas, como una forma de mostrar su desagrado.

Sin embargo, que el partido de izquierda tuviera menos votantes no significa que haya decidido apoyar a ARENA. De hecho, ARENA también perdió votos respecto de los comicios de 2015 (56,814), pero ganó dos diputados más (37, frente a los 35 actuales), precisamente porque la reducción en su caudal electoral no fue al nivel de catástrofe de la que recibió el FMLN.

Además, el vacío que dejaron los votantes del Frente fue llenado con sufragios hacia otras agrupaciones políticas.

La Democracia Cristiana, por ejemplo, creció su caudal electoral de 55,698 a 84,315, es decir, un incremento del 51.4 %.

Fue así como el PDC mantuvo su diputación en San Salvador, pero también logró otra más en Santa Ana y otra en San Miguel. Ambos legisladores llegan en lugares donde el FMLN pierde representación.

En San Salvador, además, hay un caso muy particular, que es el diputado del CD. A escala nacional, este partido tuvo 52.7 % menos votos que los que logró en 2015, pero este año, a diferencia de los comicios pasados, sí logró un diputado. Es decir, con 17,226 votos en todo el país logró los suficientes en San Salvador para tener un diputado por residuo.

En San Salvador, además, está el único diputado no partidario electo, pero no solo porque el FMLN perdió apoyo en las urnas, sino porque también la Sala de lo Constitucional ordenó contar los votos de los candidatos no partidarios como si fueran los de un partido político, para sumar un único residuo. El candidato con más marcas se convirtió en el primer legislador sin vínculos partidarios.

GANA creció un 6.6 % en la votación, pero con suerte mantendrá sus 11 diputados (en San Vicente hay una fuerte pelea con PCN por una curul).

El PCN tuvo 23 % más de votos y, hoy por hoy tiene ocho legisladores (dos más que los que ganó en 2015).