¿Cómo funciona la Sección de Investigación de la Corte Suprema?

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene dos dependencias (la judicial y la profesional) que se encargan de regular las actuaciones de jueces, magistrados, abogados y notarios.

En el caso de los funcionarios judiciales, la Ley de la Carrera Judicial establece que todo juez propietario de la Répública, ya sea de Paz, de Primera Instancia o incluso magistrados de Cámaras de Segunda Instancia y que hayan incumplido los artículos 50,51,52 y 55 pueden ser denunciados.

Sin embargo, la ley no establece ninguna sanción que esté relacionada con resoluciones judiciales emitidas por los juzgadores.

"La ley de la carrera judicial no contempla ninguna sanción al hecho de dictar resoluciones judiciales que no sean del agrado del público u otros órganos de poder", aseguró el juez de Sentencia Juan Antonio Durán. Agregó que las resoluciones solo admiten recursos y eso no es motivo para abrir un expediente disciplinario contra el juez o magistrado.