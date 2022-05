"¿Cómo nos garantizan que el RNPN va a ser independiente?"

Más que el anular la participación de los partidos políticos en la junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), a Sofía Vaquerano, representante de Vamos en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), le genera desconfianza la intención de colocar a este bajo la sombra del Ministerio de Justicia y Seguridad. Debido, sobre todo, a la opacidad que el gobierno podría imprimirle al manejo de los datos del DUI y de la base del Registro Electoral.

¿Porqué debería importarle a la población el trabajo del RNPN?

El RNPN es el que conforma el registro nacional de los ciudadanos. Ahí es donde se deposita toda la información privada de los salvadoreños y esto abona al Registro Electoral. Toda la información que se traslada del RNPN al TSE sirve para crear el padrón. Entonces, poner atención sobre la independencia y el trabajo que el registro realiza y ha realizado durante tantos años es importante.

¿Qué decisiones se ven en el RNPN?

Una es la contratación de la empresa que va a prestar el servicio para la entrega de las tarjetas (DUI). Pasa por un proceso, por supuesto, de licitación y todo lo demás, pero la decisión final la toma la junta directiva. Decisiones como que se extienda el DUI en el exterior pasan por junta. Incluso las ferias de identidad se ven desde un tema administrativo, pero desde la junta se aprueban viáticos, pasajes, para que la gente vaya a fiscalizar. Las ferias de identidad se venían haciendo desde gobiernos anteriores, pero en este se ha hecho no solo para acercar el DUI sino para engrosar el padrón electoral desde el exterior. Hay casos en que la producción era mínima y se ha triplicado en seis meses, porque ya se emite el DUI allá.

Pero ese incremento puede responder a un interés verdadero por obtenerlo, ¿o cómo lo interpreta usted?

A través de la JVE realizamos una fiscalización en el exterior. Vamos a un consulado, ese es el único mecanismo que tenemos. Ahora, por ejemplo, en Woodbridge, siempre la producción mensual ha sido de 2,000 DUI. El que más es Los Ángeles, y ahí era de 3,000. En Silversping, por lo general, andaban en 800 las solicitudes y en el informe que tenemos, hasta el 31 de diciembre, la producción era de 3,593 DUI y eso ha ido incrementando, en seis meses.

¿Pero a qué atribuye ese aumento?

Es cierto que la gente lo necesita, porque en muchas ocasiones se les pide el DUI para sacar el pasaporte. Pero curiosamente estas alzas, desde que empezó la entrega del DUI en EUA, han incrementado a medida que los diputados de la Asamblea van a hacer "lobby", a reunirse con mucha gente, a decir que van a ver el tema de la elección desde el exterior y la forma de votación. Para mí, ya lo tenían todo diseñado desde un inicio y solo fueron a hacer proselitismo. Es como que vayan a motivar a la gente que si quiere votar tienen que sacar el DUI.

Pese a que la ley que aprobaron dice que puede votar no solo con el DUI...

Mi voto fue a favor de sacar el documento en EUA porque, en las visitas que hice, mucha gente que llegaba a Woodbrigde llegaba de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, porque estaba más cerca. Esta gente conducía hasta 8 o 12 horas y tenía que pasar todo el día ahí para recoger el DUI; y a veces llegaban y no estaba. Perder un día de trabajo allá es complicado, entonces hay necesidad. Pero de la necesidad se han aprovechado para hacer proselitismo y obtener resultados electorales en el próximo período. Sí creo que hay que ponerle un poco de atención al tema de la emisión en EUA, también para cómo se va a conformar el padrón.

En ese tema entra el RNPN, para el que el GOES ha pedido reformas en sus normativas. ¿Qué opina de estas?

El decreto de creación del RNPN de por si ya estaba desfasado. Necesitaba una actualización. Pero es peligroso al mismo tiempo que vengan y digan que ahora va a tener una vinculación con el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Seguridad. Es cierto que la base de datos necesita una seguridad, porque la población necesita saber que sus datos están seguros y que no cualquiera viene y copia la data y después la replica. Pero la falta de transparencia, de apertura, de saber cómo son los procesos en el mismo gobierno; (y si) en efecto, el mismo sistema será usado en una institución como el RNPN para temas electorales. Si no hay transparencia en los procesos, hasta la fecha no ha existido, entonces ¿cómo nos garantizan que el RNPN va a ser independiente?

Los primeros cuestionamientos tienen que ver con sacar a los partidos políticos, pero también se critica que el aporte de estos en junta no ha sido tal sino que se han dedicado a hacer negocios...

No me consta si han tenido negocios o no, pero no ha existido una fórmula en la que usted vea que hay dinamismo. Por lo general, las reuniones en junta donde he estado han sido —y da pena decirlo— prestan muy poca atención a los temas. Creo que sí es importante hacer una dinámica de mover la junta pero para bien, no solo se trata de eliminarlos porque no aportan o porque hicieron negocios. Si ha sido así, ¿por qué no presentaron denuncia? Si existen pruebas, ¿por qué no las presentaron? Tendrían que haberse presentado. Pero el fin es que si les quitan el espacio a los partidos políticos, que dejen a la JVE, porque nuestro trabajo va más allá de ser partidarios, es un tema de fiscalización.

¿Qué lectura puede hacerse de querer separar a partidos políticos, si de acuerdo a la ley vigente, en estos momentos solo Nuevas Ideas, ARENA y GANA tienen derecho a estar en junta?

No puedo dar una lectura específica sobre las intenciones del gobierno. Pero desde mi punto de vista, lo que quieren hacer es meter a más ministerios a la junta del RNPN, porque saben que a través de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores (RREE) pueden generar más dinámica en el sentido favorable para ellos. El hecho de que vengan y digan "no queremos a estos tres y metan a estos" es porque ya llevan un trabajo adelantado que quieren coordinar entre estas instituciones y solo pueden hacerlo sentándolos en la mesa, no a través de terceros. En algún momento se ha generado discusión en algunos temas; incluso el representante de GANA ha hecho cuestionamientos. Creo que lo que quieren es limitar los espacios de discusión, como en todo.

Ahora bien, ¿cómo funciona la participación de la JVE en junta del RNPN?

Se hace un sorteo general entre los diez partidos políticos inscritos y se hace una calendarización de ellos, quién es el propietario y quién el suplente. Todas las semanas, el que está en junta del RNPN, pasa la agenda, los puntos a discutir y hace un informe verbal y escrito de todo lo que se acordó en la junta. Junta de vigilancia, como es un ente fiscalizador, debe estar en ese espacio y se abrió ese gracias a constantes solicitudes. En cualquier momento, si el Ejecutivo quisiera y dice "no más junta", pueden sacar de la mesa a cualquiera que ellos quisieran, eso está claro, pero vamos a luchar por que no sea así.

No se le ha prestado atención a que también se deja fuera al representante de las municipalidades, ¿qué implicaciones podría tener esto?

Sí, de COMURES. De hecho, cuando yo estuve, COMURES no había nombrado. Tenían que hacer una elección entre ellos y quizá no lograron ponerse de acuerdo y los sacaron del mapa. Ahora, creo que más la dinámica va de que Nuevas Ideas tiene mayoría de alcaldes y concejales a nivel nacional y el proyecto que va en la reforma de la ley orgánica es que, desde las municipalidades puedan acceder a un sistema que ya existe. Creo que el diseño ya lo tienen hecho, solo para entregarlo a las municipalidades, y que estos lo hagan tal cual el Ejecutivo se los ha mandado a través del RNPN. Sacarlos de la mesa es como decir que "no tienen incidencia ni la van a tener, solo van a hacer lo que les digamos".

¿Esa centralización para que todo se envíe al RNPN resuelve cuestionamientos que siempre se han hecho por cómo las alcaldías llevan sus registros? ¿Qué papel juega el Ministerio de Seguridad?

Hace como dos semanas, o quizá un mes, se informó de la nueva tarjeta del DUI, que solo están entregando, creo, en tres duicentros. Este documento nuevo, nosotros lo conocimos hasta que ya estaba aprobado el proyecto; o sea no pudimos saber antes qué iba a tener. Nos dimos cuenta que iba sin el nombre de los padres, del cónyuge y sin la dirección exacta del ciudadano. Si él quería poner "Polígono 5, casa 25, San Salvador y colonia no sé qué", ya no puede hacerlo. Solo aparece el departamento y el municipio. Cuando se les consultó al director de junta en el RNPN, dijo: ‘bueno, han dicho que es por temas de seguridad". Entonces, si por temas de seguridad le están quitando la dirección, nombre de padre y madre y cónyuge a los salvadoreños, es porque no existe un plan control territorial que garantice que la ciudadanía esté tranquila de tener un DUI con su dirección exacta. Pedimos por escrito esa información y no hemos tenido respuesta, pero a lo que quiero llegar es que si esas decisiones se toman de esa manera, y no pasó por junta, y es a discreción de ellos, ahora imagine con el poder que tiene el Ministerio de Seguridad y Justicia para decidir quitar, pueden quitar lo que quieran, el número de NIT, el tipeo de sangre, lo que quieran, pueden incluso limitar la información para que los partidos políticos no tengamos acceso a información básica, que es la que ya tenemos.

¿Para qué necesita la JVE esa información de los ciudadanos?

A través de algunos campos podemos ver la información del ciudadano, y podemos hacer nuestro trabajo de fiscalización y nuestro trabajo de "tantos datos han ingresado, tantos están errados". Por ejemplo, "el nombre que aparece en el sistema es José María y aquí dice María José". Eso, en algún momento, lo podemos perder porque el Ministerio de Justicia y Seguridad diga: "bueno, mire, esta es información sensible y confidencial, no la pueden ver". Todo viene en sentido de acaparar a nivel electoral, lo veo yo también, por las elecciones complejas que se vienen.

¿Que los partidos no puedan ver esa información evitaría detectar posible traslado de votantes?

Exacto. Al quitar la información le quita la facilidad a los partidos políticos para acercarse a su gente, para las consultas ciudadanas en el territorio. Para ayudarle a la gente a saber dónde va a ejercer su voto. Ahora se va a volver más complejo, porque vamos a tener que ir al registro, si nos da acceso todavía a esa información. Pero esto es con los nuevos DUI.

¿Qué papel jugará el TSE en esto?

El TSE va a tener la información. Por ley corresponde a ellos conocer. Y está en la Ley de partidos políticos, y el código electoral en la elaboración del padrón, que tiene que tener la dirección exacta. Es decir, en el duicentro están tomando la dirección exacta pero no la están imprimiendo. Se la están guardando y la están enviando al TSE para la depuración. Ahora, si ellos (ministerio) le dicen a estos (TSE) que no la compartan porque ese campo no es permitido que lo conozco la junta, fácilmente el TSE pudiera tomar la decisión de que no se va a compartir un campo en específico, porque lo ordena el ministerio. Aquí tiene que ver también mucho la independencia, o que el TSE debería de cumplir la ley tal cual y trasladarnos la información.