"Como que la Constitución le estorba al ejecutivo"

El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional (2009-2018), Rodolfo González, asumió en agosto pasado la presidencia del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), sección El Salvador. Desde ahí, señala el creciente irrespeto del Ejecutivo a la Constitución que, dice, representa un obstáculo para el proyecto del presidente de la República, Nayib Bukele, al que califica como un proyecto autoritario.

González critica además el proceso de reforma a la carta magna que lidera el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y adelanta que, de presentarse tal y como se está gestando, la iniciativa podría violar el artículo 248 de la Constitución.

¿Cuál ha sido el comportamiento de los gobiernos de la posguerra con respecto a la Constitución?

No ha habido un compromiso serio de respeto a la Constitución desde el momento en que se han impuesto las agendas partidarias, tanto desde el Ejecutivo como desde la Asamblea Legislativa. Y no quiero decir que eso sea malo porque un partido que ofrece una alternativa, por ejemplo, de darle más espacio al mercado, al sector privado, reducir la estructura del Estado y gana las elecciones, pues tiene derecho a ejecutar el plan que le ofreció al electorado. O al revés. Un partido que ofreció mayor protagonismo del Estado tratando de corregir las distorsiones del mercado, etc., y gana, pues tiene derecho a echar a andar su proyecto. Lo que no tiene derecho es a llevarse de encuentro las reglas básicas del juego democrático que son las que están en la Constitución. Y en eso, desde la firma de los Acuerdos de Paz, no ha habido mayor compromiso.

¿Consideran que ha empeorado el irrespeto ahora?

Sí, con la nueva administración del Ejecutivo ha empeorado porque ahora tenemos a un presidente de la República que en dos ocasiones en su cuenta de Twitter ha dicho expresamente que él ya no va a cumplir los fallos de la Sala de lo Constitucional; que él —como dijo en abril— está obligado a proteger las vidas, y que unos cinco señores no le iban a ordenar que dejara desatendida la salud de la población. Ha tenido que hacerse una movilización de sociedad civil y de distintos actores a nivel interno e internacional para conseguir un poco que retrocediera en ese punto, aunque no lo dijo explícitamente, pero bueno, empezó más o menos a cumplir lo que la Sala había ordenado en los centros de contención. Ahora es explícita la manifestación de que no se van a cumplir los fallos de la máxima instancia judicial del país, lo cual es muy grave.

¿Es decir, no solo no hay un cumplimiento, sino que hay un irrespeto abierto?

Sí. Y se dan argumentos un poquito falaces. Se dice que esta Constitución ya no responde a las realidades y que hay que hacer una nueva. Y ha delegado el presidente de la República al vicepresidente Ulloa algo que no tiene: la facultad de hacer un estudio en profundidad que se va a hacer supuestamente con la opinión de expertos y el otro año se va a llevar para poner a los pies del presidente de la República para que él decida qué hacer: si promueve o no una reforma constitucional, que en algún momento se ha dicho que es puntual, pero en algún momento se ha dicho que puede ser una nueva Constitución. ¿Y cuál es el argumento? Que esta ya no responde a las realidades actuales, pero no se ha hecho un diagnóstico concreto de en qué aspectos no responde. Entonces ahora es más directo el mensaje de que como que la actual Constitución le estorba. Como que la Constitución, el régimen de libertades que establece, el sistema de pesos y contrapesos donde hay un rol muy importante del órgano Judicial controlando las acciones del Ejecutivo, como que le estorba al Ejecutivo en su proyecto autoritario.

El vicepresidente afirmaba en una entrevista que una cosa es lo que ponga en Twitter el presidente y otra lo que en realidad sucede. Y decía que al final siempre ha cumplido las sentencias de la Sala. ¿Qué lectura hacen ustedes en ese campo?

El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional sección El Salvador, prácticamente desde la segunda semana de marzo, ha venido emitiendo pronunciamientos públicos, señalando incumplimientos concretos en cosas que por algo están en la Constitución. Estos incumplimientos los hemos venido señalando y al final en algunos casos la Sala ha fallado determinando que sí se han producido estas violaciones.

¿Cuántas violaciones han documen-tado?

Solo con los decretos ejecutivos, en los cuales, después de que reiteradamente la Sala le había dicho que ya no siguiera emitiendo decretos para limitar derechos constitucionales; que pidiera a la Asamblea Legislativa un decreto legislativo y lo siguió haciendo, fueron nueve los que la Sala le declaró inconstitucionales el 9 de julio. Y solo en un amparo del que yo tuve conocimiento por los varados eran más de 200 personas que, entre estudiantes, algunos sí por turismo, pero muchos por trabajo, se habían quedado fuera del país sin que el Estado les facilitara ayuda.

En breve

Rodolfo González Presidente IIDC, sección El Salvador.



Trayectoria:

Abogado, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia.

Hemos llegado a un punto en que la Policía y el Ministerio de la Defensa obvian órdenes de la Asamblea, de la Fiscalía y de los jueces. ¿Qué herramientas tiene la Sala para hacer cumplir sus sentencias en ese escenario?

Una primera herramienta de los otros órganos, la Asamblea, por ejemplo: no tiene por qué autorizar el incremento desproporcionado que el Ejecutivo está pidiendo por segundo año consecutivo para el Ejército. La Asamblea tiene facultad de hacer ajustes al Presupuesto. Uno pensaría que en este momento lo más urgente no es más equipo y material y más efectivos militares. Ahí tiene herramientas la Asamblea. Y también tiene facultades para reformar la ley, incluso reformar la Constitución para aclarar el tema de que la obediencia del Ejército a su comandante general no puede ser ciega. Y el Judicial, dice la Constitución, tiene la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ya en una ocasión, la Sala certificó al fiscal y el fiscal ha comenzado una investigación por desobediencia a mandatos judiciales. Puede seguir certificando a la Fiscalía. El fiscal puede hacer solicitudes de antejuicio a la Asamblea contra los funcionarios que estén aforados. Hay otros que no tienen fuero y se podrían procesar ya. En última instancia, dice la Constitución que el legislativo y el Judicial también pueden hacer uso de la Fuerza Armada para hacer cumplir sus resoluciones. El presidente de la República está muy equivocado, y el ministro de la Defensa también, si piensa que el Ejército es el brazo armado del Ejecutivo.

Eso sería prácticamente un conflicto civil...

Claro. De muchas mayores dimensiones de las que tenemos ahora. Una crisis semejante tuvo Guatemala en el 93. Hablamos de una crisis de estado a la que nadie en el país quisiera llegar, sin embargo, las mismas actitudes autoritarias del Ejecutivo arrinconan al país a situaciones límite.

¿Qué evaluación hacen del papel de la Fiscalía en esta coyuntura?

Ha sido un papel bastante pasivo. Uno puede entender que el fiscal y sus auxiliares necesitan documentar un delito para que los casos no se le caigan ante los tribunales. Pero esperaría que el fiscal se mantenga vigilante y que actúe en lo que corresponda ante estos giros autoritarios que se han estado viendo en estos meses.

¿Cómo evalúan el proceso de reforma a la Constitución que se está impul-sando?

El proceso tiene dos problemas a mi juicio. Uno, que la iniciativa no formal porque la Constitución es clara, la iniciativa formal para el proceso de reforma tiene que provenir de 10 diputados por lo menos. Está claro que la iniciativa la está haciendo el Ejecutivo. Un ejecutivo que ha dado muestras suficientes en 16 meses de un claro autoritarismo. Por un lado. Y por el otro, el diagnóstico está equivocado. El diagnóstico es que esta Constitución ya no responde a las realidades del país. Y también se dice algo equivocado. Se menciona que la Sala de lo Constitucional ha hecho demasiadas interpretaciones, que la Constitución no hay que interpretarla y que hay que ponerlo todo claro. Puedo decirle que aún la constitución más detallista siempre necesita ser interpretada. Entonces se está partiendo de algo que contradice la teoría constitucional.

¿De darse esa reforma, ¿podrían darse demandas por el hecho de que esta haya salido del Ejecutivo y no del Legislativo como indica la ley?

Desde 2012, la Sala sentó un precedente sobre el tema de que sí es posible controlar reformas constitucionales en nuestro país. No solo en sus aspectos formales sino en lo que violente el espíritu del 248. Porque formalmente habría una violación. Sería una violación formal. Que la iniciativa de la reforma la dé el presidente o tres diputados y se violente el texto en esos aspectos formales.

La Sala de lo Constitucional también ha dicho que se va a revisar que el espíritu del artículo, sea respetado. Eso podría pasar en el caso hipotético del que hablamos. La Sala podría decir: formalmente se ha cumplido con el proceso de que la iniciativa la dieron 10 diputados, pero ellos ni conocen el contenido de la reforma que están proponiendo. No la trabajaron ellos. La trabajó una comisión bajo la sombrilla del Ejecutivo, coordinada por el vicepresidente de la República. La Sala podría controlar eso.