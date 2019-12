¿Cómo se financiaron los partidos políticos en 2018 y cuánto recibieron?

Los ingresos de los partidos políticos en El Salvador en 2018 suman $26,960,744.89. De esa cantidad, $15,687.267.57 fueron para ARENA, lo que equivale a un 58 % del total. Eso significa que ni siquiera sumando los ingresos de los otros ocho partidos se alcanza el monto captado por el partido tricolor.

Así lo refleja un informe publicado este viernes sobre el financiamiento político en 2018 elaborado por el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de la organización Acción Ciudadana.

El informe incluye los ingresos de ARENA, FMLN, GANA, PCN, DS, PDC, VAMOS, CD y Nuevas Ideas. Estos dos últimos no proporcionaron información sobre su financiamiento por lo que la información mostrada es con base a lo reportado por los institutos políticos al Ministerio de Hacienda, aclara el documento.

Los ingresos percibidos por los partidos políticos son tanto de financiamiento privado ($15,729,860.61) como público ($11,230,884.28) y suponen un incremento del 106 % con lo obtenido en 2017, cuando el total fue de $13,070,662.53.

Por otra parte, la suma de los gastos de los partidos políticos en el año pasado asciende a $38.1 millones, con una diferencia de más de $11.2 millones con los ingresos. Estos gastos sumados al presupuesto del evento electoral de 2018 que fue de $25.8 millones arrojan un total de más de $64 millones como costo para el funcionamiento de la democracia electoral hasta las elecciones presidenciales 2019, indica el informe.

Además, se estima que entre 2014 y 2018 los partidos han tenido un total de ingresos superior a los $105 millones. ARENA sigue siendo el que está a la cabeza de dinero recibido, pues concentra el 55 % que equivale a $57.4 millones, seguido del FMLN con $32.4 millones y el PCN con $6.8 millones. Todo eso sumado a los presupuestos extraordinarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) indica que el funcionamiento de la democracia electoral le costó a El Salvador más de $226.6 millones en esos años.

¿Cómo se financia cada partido?

ARENA

El informe incluye detalles sobre el financiamiento de cada partido. En el caso de ARENA, la mayor parte de los $15.6 millones obtenidos en 2018 provino de personas jurídicas, que le aportaron $9.8 millones, mientras que personas naturales le dieron $410 mil y de anticipo de la deuda política recibió $5.3 millones. También recibió un poco más de $10 mil por la indemnización del seguro de robo de un vehículo.

22 personas jurídicas aportaron el 73 % de los ingresos privados de ARENA, es decir, $7.1 millones, con donaciones superaban los $100 mil.

Los que realizaron mayores aportes son Calleja S.A. de C.V. y Metrocentro S. A. de C. V., que aportaron $1,55,700 y $1,138,950, respectivamente, que equivale a la quinta parte de los ingresos privados del partido.

Otros de los mayores donantes son Distribuidora de Automóviles, Compañía azucarera Salvadoreña y Autofácil, quienes junto con los otros dos en mención aportaron más de $4 millones.

Entre las personas naturales que más aportaron se encuentran Luis Alfredo Escalante Sol, con $50 mil; Antonio Juan Cristiani Burkard, con $30,124 y Carlos Enrique Araujo Eserski, con $25 mil.

FMLN

El 54 % de los ingresos del FMLN en 2018 provino del financiamiento público ($2.2 millones) y el 46 % llegó a través de financiamiento privado ($1.9 millones).

Por otra parte, entre 2014 y 2018 recibió un total de $32.4 millones pero al evaluar el desempeño por año se registra una “caída” oyes oaspi de recibir $12 millones en 2014 a $4 millones en 2018, lo que equivale a una disminución del 66 %.

Las aportaciones privadas llegan de empleados de la Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo Electoral, diputados del Parlamento Centroamericano, afiliados nacionales y del exterior, de Alba Petróleos, Alba Alimentos, ENEPASA, Siglo XXI, Verdad Digital, empleados del Ejecutivo, de ministerios y autónomas, personal de apoyo institucional y de alcaldías. Entre todos le dieron al FMLN más de un millón de dólares.

Los que más aportaron fueron los empleados de la Asamblea, con$553,160.90, que representan el 51 % de los ingresos privados. Le siguen los empleados de las alcaldías con más de $151 mil; empleados de autónomas, con $71 mil.

Además, de las personas jurídicas que más donaron al FMLN se encuentran Industrias Facela, con $11,300; Guardado S.A. de C.V., con $6,568; Jor S.A. de C. V, con $3,500 y Embotelladora La Cascada con $1,500.

Las personas naturales que más aportaron son las diputadas Karina Sosa, Cristina Cornejo y Nidia Díaz, con $11 mil cada una.

PCN

El PCN recibió en 2018 poco más de $3.2 millones, de lo cual el 60 % llegó de financiamiento privado y el 40 % de público. Entre 2014 y 2018 captó un total de $6.8 millones, el 55 % de forma privada.

Sus mayores donantes entre personas jurídicas y naturales fueron Calleja S. A. de C. V. ($750 mil), Compañía Azucarera Salvadoreña S. A. de C. V ($229 mil), Compañía Timanfaya S. A. de C. V ($200 mil), Ernesto José Denis Regalado O´Sullivan ($20 mil), Cristina Esmeralda López ($10 mil) y Nelson Orlando Merino ($9 mil).

Además, revivió una donación de $403,500 del partido ARENA, que equivale a una quinta parte (21 %) de sus ingresos privados.

GANA

En tanto, el actual partido de gobierno recibió en 2018 un total de $1,963,837.91, de lo cual el 88 % corresponde a ingresos públicos y el 12 % a ingresos privados.

“El partido dependió por mucho de la deuda política recibida para el proceso electoral 2018 y 2019 y no tanto de las aportaciones de militantes, simpatizantes, personas naturales y jurídicas”, apunta el informe.

Mientras, entre 2018 y 2019 recibió más de $4.9 millones con una “leve tendencia al alza” en sus ingresos, pues pasó de obtener $827 mil en 2014 a $1.9 millones en el último año del estudio.

De lo recibido el año pasado, $151 mil fueron donaciones, $77 mil aportaciones de la Asamblea Legislativa y $25 de “otros ingresos”.

Sus mayores donantes jurídicos fueron Ecsa Operadora El Salvador, con $40 mil y Combustibles Lubricantes, con $1,500. Entre las personas naturales están José Elías Escobar Romero ($10 mil), Lorenzo Rivas Echeverría ($4,800) y Guillermo Gallegos ($2,400).

NUEVAS IDEAS

El partido se constituyó legalmente en 2018 y los $61,828.90 recibidos en ese año fue de parte de personas naturales y jurídicas, es decir, financiamiento privado, según datos del Ministerio de Hacienda. El partido no proporcionó información sobre gastos ni ingresos.

Se registran como donantes a La Pirámide S. A. de C. V ($11,925) y a José Elías Escobar Romero ($25 mil).