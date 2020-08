¿Cómo será la vuelta del transporte público? Protocolo permitirá dos personas por butaca, dice VMT

El Gobierno presentó este lunes el protocolo que se aplicará cuando se reanude el funcionamiento del transporte colectivo en El Salvador, que ocurriría el próximo lunes 24 de agosto si para entonces no se ha emitido una ley que sustituya el inconstitucional decreto ejecutivo 32.

El ministro de Salud y el de Obras Públicas subieron a una unidad de transporte durante la presentación del protocolo de prevención contra el covid-19 que se implementará cuando el sector reinicie labores. Foto: cortesía

El protocolo fue autorizado por el Ministerio de Salud (MINSAL) y se aplicará en "todas las modalidades de transporte público en el país", según un comunicado del Viceministerio de Transporte (VMT).

Bajo este protocolo se permiten dos personas por butaca y se prohibirá que pasajeros vayan de pie. Al mismo tiempo se exige un distanciamiento de dos metros entre las personas.

Además, las unidades deberán circular con las ventanas abiertas y no podrán usar aire acondicionado.

El uso de mascarillas será obligatorio así como equipos de protección en empleados del transporte y dispensadores de alcohol gel.

En las terminales habrá personal encargado de tomar la temperatura y detectar si algún usuario tiene síntomas de covid-19.

"Estará un equipo con promotores de Salud, una enfermera comunitaria, gestores del VMT, todos ellos buscarán que se cumplan las medidas", dijo el ministro de Salud Francisco Alabi esta mañana desde la terminal de Oriente donde presentaron el protocolo.

El Gobierno dijo que inició jornadas de capacitación desde el viernes, dirigidas a unas treinta mil personas "entre dueños de líneas y trabajadores".

El transporte público fue sacado de circulación desde el 7 de mayo mediante un decreto ejecutivo. El mes pasado el viceministro de Transporte (VMT) agradeció a los transportistas por no operar pues dijo que el Gobierno no tenía ningún recurso legal para prohibirles trabajar. Más tarde, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó que el Gobierno no tenía potestad para prohibir derechos fundamentales y declaró inconstitucional el decreto ejecutivo 32 que establecía fases de reapertura, pues esto debía ser emitido por la Asamblea Legislativa.

Dicho órgano ya había emitido una pero fue vetada por "inconstitucional" por el presidente Nayib Bukele y al ser superado por la ratificación de la Asamblea se encuentra en estudio en la Sala.

