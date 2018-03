“¿Cómo va a comenzar a exigir si nunca ha votado por nosotros?”: Diputado del FMLN reacciona a declaraciones de exdirector de Migración

El diputado del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Jorge Schafick Hándal, calificó como “no militante” al recientemente despedido de la dirección de Migración y Extranjería, Héctor Rodríguez, quien criticó anteriormente el proceder del partido de gobierno tras los resultados de las pasadas elecciones del 4 de marzo.

Según Schafick, Rodríguez se metió “en un tema que no era de él”. “Se comenzó a meter en un tema que no era de él. Él no es militante del FMLN ¿Cómo va a comenzar a exigir si nunca ha votado por nosotros?”, declaró el parlamentario del partido de izquierda.

Sin embargo, el secretario general del FMLN, Medardo González, se abstuvo de dar declaración alguna sobre el despido de Rodríguez. “No tengo palabras para eso”, declaró González. “Otro día les voy a dar opinión”, añadió.

Secretario general del @FMLNoficial, Medardo González, se niega a opinar sobre despido de @Hector_Tabudo de la dirección de @migracion_sv; tras pedirle que convoque a elecciones para elegir nuevas autoridades antes de elegir candidato presidencial. pic.twitter.com/JEiTUwSli5 — LPGPolitica (@LPGPolitica) March 16, 2018

Esta misma tarde, Rodríguez denunció hoy que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, lo removió del cargo de director de Migración y Extranjería.

"El Presidente me dice que soy un buen funcionario y que reconoce lo bueno que se ha hecho en Migración; sin embargo, me despide. Falta de tolerancia en los dueños del FMLN y falta de carácter del Sr. Presidente", dijo Rodríguez en Twitter.

Sin embargo, la semana pasada, Rodríguez solicitó cambios en el FMLN por medio de una carta dirigida a Medardo González, secretario general del partido. “Es urgente realizar cambios en el Gobierno, no solamente de personas sino de prioridades y estrategias y que la población sienta el beneficio inmediato”, decía la misiva.