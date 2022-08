"¿Cómo van a ‘Crecer Juntos’, si encarcelan a sus padres?"

Instituciones del Estado que velan por los derechos humanos le cerraron la puerta en la cara a Heidi Valenzuela, madre de dos jóvenes de 23 y 21 años , quienes fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en su vivienda, ubicada en el cantón Chipilapa, del caserío Los Aguirre, en Ahuachapán.

Heidi buscó ayuda de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Fiscalía General de República (FGR), pero todas las instituciones se negaron a recibirla en más de seis ocasiones. "Solo he salido de mi casa con los pasajes, a la Procuraduría. Me han dicho que venga otro día y me cierran la puerta en la cara sin poder explicar lo que sucede a mis hijas ya mi yerno".

Recuerda que eran las 6:00 de la mañana del 7 de junio cuando elementos de la PNC asignados al puesto policial en la comunidad Hacienda La Labor llegaron a su vivienda, sacaron unas hojas de papel bond que parecían formularios, se sentaron alrededor de la mesa y empezaron a escribir sobre esas hojas.

Minutos después, dice, obligaron a Heidi a firmar un documento en el que aceptaba cuidar a sus nietos mientras las autoridades investigaban una denuncia por una llamada anónima que recibió la PNC en contra de sus hijas y de su yerno, un trabajador de La Geo, subsidiaria de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

El sargento que obligó a Heidi a firmar los documentos era José Gregorio Lima Hernández, quien le entregó un documento donde los acusó de agrupaciones ilícitas. En la hoja, relata, el agente escribió la hora en que los detenidos fueron llevados al puesto policial, las 8:00 de la mañana, y no la hora real de las capturas.

"Mis hijas no andaban en la calle, siempre iban del trabajo a la casa y las denunciaron por llamada anónima. Desde ese día cambió la vida de nosotros: los niños estaban acostumbrados a comer de todo, y hoy no hay para tanto, porque ellos están en la cárcel y yo tampoco puedo salir a trabajar porque tengo que cuidar a mis hijos pequeños y mis nietos" dijo Heidi.

El juez que atendió en la primera audiencia a los detenidos declaró que deben guardar prisión por seis meses más, en vías de investigación, a pesar de que se presentó documentación sobre el trabajo de los tres.

Heidi y su hija de 23 años salían a trabajar desde temprano a una finca en la que obtenían un salario de $70 mensuales cada una. Acudían a la finca a hacer labores de riego y chapodar (cortar la maleza), mientras que su hija de 21 años cuidaba a los niños y estudiaba para poder culminar el bachillerato a distancia.

"Resulta que se llevaban a mi hija y estábamos trabajando y hoy todos nos hemos quedado así. Tengo que cuidar a los niños. ¿Cómo hago para trabajar? La gente no me va a ayudar seis meses, porque ya fue su primera audiencia", añadió la mujer.

Gasta en yogurt, leche y otros alimentos para tres niños entre uno y 3 años de edad. También debe enviar a dos adolescentes, de 13 y 15 años, a la escuela, lo que le representa un gasto de $2 diarios, y que teme suprimir, porque la falta de dinero ya está golpeando fuertemente su bolsillo.

Pobreza. Heidi dice que ya no puede seguir asumiendo todos los gastos.

¿LEY ‘CRECER JUNTOS’?

En la cabeza de Heidi resuenan los anuncios de funcionarios sobre la Ley Crecer Juntos, una política impulsada por la primera dama, Gabriela de Bukele, para el desarrollo integral de la niñez.

"Yo le hago un llamado a la primera dama: ¿Dónde está la Ley Crecer Juntos? ,si a mis hijas les tocó dejar a sus dos niños. Esto no es ‘crecer juntos’, están violando sus derechos, ellos merecen estar con sus padres", criticó.

Mientras habla con los periodistas, Heidi es interrumpida varias veces. "¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi?", pregunta incesante su pequeño nieto. Unas lágrimas le brotan de los ojos mientras intenta distraer al menor de edad, quién por momentos se queda estático. A veces se pone de espaldas, abre las piernas, se lleva las manos a la nuca y las entrelaza imitando la captura de su padre, a quien se llevaron cuando estaba comiendo tamales tras un culto.

MESES ANTES

Cuatro meses antes (4 de abril), unos agentes de la PNC y un grupo de soldados llegaron a una vivienda en el cantón Chipilapa. Según los familiares, los agentes de la PNC les informaron que su yerno estaba arrestado por cargar $20.00 de una supuesta extorsión, pero ellos aseguran que ese dinero era del pago de la quincena.

"Ese día golpearon a mi yerno frente a sus hijos y a otro muchacho. Mi nieto de 3 años ahora le cuenta todo a la familia: que lo hincaron y cómo le pusieron las manos; ahora él está en el penal y está enfermo, no queremos que nos lo entreguen muerto. Él tiene síntomas de neumonía, psoriasis en el cuerpo; me da miedo todo esto", aseguró. El yerno de Heidi trabajaba en La Geo por contrato y, pese a que entregaron una constancia la s autoridades, no les escucharon.

Otra captura que se dio en el cantón fue la de una joven estudiante a la que los agentes también acusaron de agrupaciones ilícitas. "Se la llevaron arbitrariamente. A esa niña la han ido a poner que la agarraron en unos lavaderos , pero es mentira, la agarraron en la casa, vinieron y se la llevaron. Ellos mienten, esa muchacha estudiando estaba".

Capturas. La PNC ha sido denunciada por arrestos ilegales. De este lugar se habrían llevado a una estudiante.

DOBLE IMPACTO

Desde que inició el régimen de excepción, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que las mujeres sufren un doble impacto como consecuencia d el régimen de excepción, porque al momento de ir a buscar a sus hijos, hermanas o parejas son estigmatizadas por las autoridades, además de posiblemente ser abusadas psicológica o sexualmente por agentes de la PNC, según organizaciones defensoras de derechos humanos.

El 7 de julio pasado, el cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez pidió al Gobierno suspender el régimen de excepción luego de que la medida cumplió 100 días vigente, entre denuncias de capturas arbitrarias, torturas a privados de libertad y la muerte de al menos 60 personas bajo custodia del Estado.

El régimen fue aprobado el 27 de marzo, cuando el Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa avalar la medida luego de que 87 personas fueran asesinadas por la pandilla MS-13, según una investigación publicada por el periódico digital El Faro. Dichos asesinatos ocurrieron tras una supuesta ruptura del "pacto" entre el Gobierno y las pandillas. Luego de eso, diputados oficialistas han aprobado cuatro prórrogas más del régimen que lo extienden hasta finales de agosto. Durante este período, todas las personas dentro del territorio salvadoreño tienen suspendidos cuatro derechos constitucionales.