La designada a la cancillería de la república, Alexandra Hill Tinoco, aseguró que la relación existente con Estados Unidos "tiene que cambiar" en el sentido de "fortalecerse" porque "han estado pésimas" y reiteró que, como lo aseguró el presidente electo Nayib Bukele, será una prioridad del gobierno.

"¿Cómo vas a morder la mano que te da de comer, a un tercio de la población?", cuestionó Hill.

Hill Tinoco fue anunciada el pasado jueves como la primera funcionaria del próximo gabinete y ayer manifestó que la política exterior del próximo gobierno será "no aplaudirle a ningún régimen que no haya sido elegido democráticamente", en referencia a los gobiernos de Venezuela, Honduras y Nicaragua, países que no han sido invitados a la toma de posesión del próximo 1.º de junio.

Empero la futura canciller aclaró que si bien "no vamos a comulgar con personas que no hayan sido elegidas democráticamente", El Salvador mantendrá su solidaridad con los pueblos de Honduras y Nicaragua, pues la relación con ellos es "vital y fundamental". Aseguró que en la próxima gestión harán "lo posible por mejorar y fortalecer las relaciones económicas" con ambos países centroamericanos.

Ministra. La próxima canciller no dijo todavía si El Salvador romperá las relaciones con China y las restablecerá con Taiwán.

Sobre Venezuela, Hill Tinoco dijo que "la incidencia que tuvo" en El Salvador durante el actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén "es histórica" y ejemplificó su declaración al considerar: "Es el colmo de que maten a 24 ciudadanos salvadoreños en 24 horas, a nuestros soldados, a nuestros policías, y le tome una semana al presidente de la república pronunciarse", en contraste con los "40 minutos" que le tomó referirse a lo ocurrido en Venezuela con el alzamiento opositor.

Sobre China

Respecto a China, manifestó que podría haber "algo muy oscuro" detrás de las negociaciones que se dieron para entablar las relaciones oficiales, un proceso que no fue trasparente. "Yo me sentí ofendida. ¿Qué piensan que somos? ¿Que nos van a dar atol con el dedo?", cuestionó.

Sin embargo, no dijo todavía si El Salvador romperá las relaciones con China y las restablecerá con Taiwán, pues aseguró que es una decisión de Bukele.

Horas después de las declaraciones de Hill, la embajada del país asiático emitió un comunicado de prensa en el que negó tales señalamientos.

"No existen los supuestos acuerdos oscuros ni ningún trato bajo la mesa. En realidad, ya se han hecho públicos a cabalidad en internet todos los convenios firmados", defendió la embajada de China en El Salvador.

La representación asiática argumentó que "en la década 70 del siglo pasado" las negociaciones entre Estados Unidos y China también se hicieron "a puertas cerradas cuando todavía estaban en proceso".

La oficina diplomática agregó que la relación establecida entre los gobiernos de Salvador Sánchez Cerén y Xi Jinping, respectivamente, no tiene "nada que ver con la ideología y trasciende intereses personales y partidistas".