Compañera de vida de Hugo Martínez responde a despido vía Twitter de su cargo como embajadora de El Salvador en Canadá

Tania Molina, quien se desempeñó como embajadora de El Salvador en Canadá en el gobierno pasado, aseguró que renunció oficialmente al cargo el 10 de junio, horas antes de que Nayib Bukele, presidente de la República, ordenó que la removieran del cargo por ser la compañera de vida de Hugo Martínez, excanciller de la República y excandidato presidencial por el FMLN.

Molina precisó que depuso su cargo 12 horas antes de que Bukele ordenara a través de Twitter que la removieran por ser conyugue de Martínez. Incluso añadió que puso su a disposición su puesto desde el pasado 1 de junio, día en que asumió el nuevo Gobierno, pero no tuvo respuesta de la Cancillería salvadoreña.

"Yo puse mi cargo a disposición el 1 de junio y, a falta de respuesta oficial, puse mi renuncia el día 10 de junio a las 8:00 a.m., hora de El Salvador, 10:00 a.m. (hora de Ottawa, Canadá). Casi 12 horas antes de su tuit. De hecho, su misma canciller responde: 'ejecutado, señor presidente' un par de minutos después, porque evidentemente ya no había embajador de El Salvador en Canadá que sustituir", expuso Molina a través de un comunicado.

La ahora exembajadora de El Salvador en Canadá dejó entrever que debió reaccionar tras conocer la orden de Bukele en redes sociales, en vista de que el mandatario "ha tenido a bien abrir una oficina pública desde Twitter para despachar algunos asuntos oficiales".

Anexo mi hoja de vida como constancia que me preparé para desempeñar los cargos que he desempeñado pic.twitter.com/3pPQagzQR3 — Tania Molina (@TaniaMolinaCA) 11 de junio de 2019

Molina manifestó que nunca tuvo la intención de ser ratificada como embajadora en Canadá. Expuso que, para corroborar eso, basta revisar la página oficial de Facebook de la embajada de El Salvador en Canadá para constatar que a finales de mayo se despidió oficialmente como diplomática en el país norteamericano.

"El 24 de mayo realicé un acto de rendición de cuentas y me despedí de la comunidad. Puede ver el video en la página oficial de Facebook de la embajada. Puede incluso pedir a personas de Nuevas Ideas Canadá que le expresen lo que dije: siempre quise respetar los procedimientos legalmente establecidos, lo embajadores ostentan cargos de confianza y deben ser puestos por el presidente", manifestó.

Molina expuso que deja el cargo aun cuando cuenta con las credenciales profesionales para desempeñarse en el cargo. Según su hoja de vida, posee una maestría en Gestión Política por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Es graduada de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador.