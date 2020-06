Compararán cantidad de muertos fuera de hospitales para sacar cifra real de subregistro de fallecidos durante pandemia covid-19 en El Salvador, dice Alabi

El ministro de Salud Francisco Alabi se refirió este martes 23 de junio al subregistro de muertes por covid-19 en El Salvador, del cual dijo que no puede dar cifras.

Reconoció que hay una gran diferencia entre entierros y fallecidos por covid-19 confirmados pero que el Ministerio de Salud (MINSAL) no está excluyendo esos datos, sino que no puede afirmar que personas fallecieron por covid-19 por una "corazonada" si no se tiene la prueba confirmatoria.

Resaltó que el covid-19 no solamente puede causar la muerte mediante la dificultad respiratoria, sino que también una persona -incluso cuando alguien que enfermó ya no padece síntomas- puede sufrir "derrame cerebral, un infarto, una embolia pulmonar que es un tapón de las arterias", entre otras complicaciones.

Nayib Bukele inaugura primera fase de Hospital El Salvador pero sin operar

Mencionó que el 40 % de las muertes "que no se deben a violencia o trauma" y son por enfermedades crónicas como hipertensión, derrame ocurren fuera de los hospitales, "en el territorio".

"Cerca de la mitad de los fallecidos que no son por violencia se dan en el territorio, si hacemos una relación entre pacientes confirmados de covid-19 que fallecen y cantidad de pacientes e inhumaciones que se tienen no es una relación equilibrada", dijo.

Agregó que desde el Gobierno "nunca se ha ocultado ni se ha dicho que no existe un subregistro" pero que la cantidad no se puede mencionar.

"Diferentes países y organizaciones internacionales dijeron, 'bueno, tiene razón la población, necesita saber cuál es ese nivel (subregistro)'... se designó y lo más coherente y más específico será comparar la cantidad de fallecidos extrahospitalarios en un momento del tiempo este año y compararlo con el año pasado, se saca una diferencia", expuso.

Añadió que el Ministerio de Salud ya solicitó "todo este análisis". "Sabemos que hay bastantes tipos de identificación, nosotros como Ministerio tenemos los datos bastante precisos, pero debe cotejarse con diferentes sectores para poder generar toda la información necesaria, hacer ese cruce de información y al final obtener un dato", dijo.

Respecto al incremento en el número de "neumonías atípicas" diagnosticadas explicó que en El Salvador estas se manejan "como aquellas que tienen una evolución totalmente diferente, bastante mórbida".

Según los boletines epidemiológicos del MINSAL, entre el 15 de marzo y el 13 de junio de este año murieron 306 personas por neumonía, padecimiento del que se reportan 3,184 casos en ese mismo período. En esas 13 semanas también se registraron 155,238 casos de infecciones respiratorias agudas (IRA).