Compensarán a familiares de fallecidos

Una compensación de $30 mil para las familias de los trabajadores de la salud que hayan fallecido en el periodo entre el 14 de marzo y el 23 de julio fue aprobada ayer por la Asamblea Legislativa.

Dicha prestación está incluida en la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud la cual fue avalada con 60 votos.

El partido GANA se opuso a la iniciativa aduciendo que esta no fue consultada con el Ministerio de Hacienda, por lo que no se conoce si se dispone o no de los fondos necesarios para su implementación, según dijo el jefe de fracción de ese partido, Guadalupe Vásquez.

Por su parte, el diputado presidente de la Asamblea, Mario Ponce, mencionó que con la compensación "se está haciendo justicia a favor de la viuda, del huérfano, de aquel padre o madre que perdió a su hijo que estaba brindando servicio en el área de Salud Pública. Esta es una propuesta que desarrolla un principio de justicia para los que le sobrevive".

Luego, la diputada efemelenista Rina Araujo mencionó que desde la Asamblea se otorgaron "herramientas legales para que el trabajo del personal de Salud se protegiera", por lo que la aprobación de la normativa es un "beneficio y esperamos que el señor presidente (Bukele) no vete este pequeño insumo, que disminuye la carga financiera de los familiares".

Personas vulnerables

Ayer, los diputados también aprobaron disposiciones transitorias que protejan a los trabajadores con condición médica vulnerable frente al covid-19, lo que implica que a los trabajadores del sector público recibirán su salario correspondiente, mientras que los del sector privado será un subsidio entregado por medio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

En la normativa se entenderá a personas con condición médica vulnerable a aquellas con enfermedades crónicas degenerativas descompensadas, embarazadas de alto riesgo, trasplantadas, con tratamiento de inmunosupresores, entre otras.