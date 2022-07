"Comprar pollo o carne ahora es un lujo en el salvador"

Los huertos caseros de Rosa Margarita Pérez, una lideresa del cantón Caña Brava, de Santo Tomás, se inundaron con las lluvias que ocasionó la tormenta tropical Bonnie entre el 2 y 6 de julio pasados. Perdió su producción de hortalizas, afirma, al igual que otras mujeres que se dedican a la agricultura en su localidad.

"Nos estamos viendo en una situación apretada", dice. La agricultora afirma que se les echó a perder el cebollín, la espinaca, el cilantro, la zanahoria, el repollo, pepino, tomate y también el maíz. Ni las tres matas de güisquil le están dando fruto, dice, porque cayó una tormenta con granizo.

"Hemos quedado un poco decepcionadas porque el agua nos vino a arruinar todo y hemos parado la mano hasta que se controle un poco y la tierra empiece a calentar", explica.

La situación ha obligado a las familias a cambiar su dieta porque el dinero no les alcanza. "Para mí no existe el pollo ni la carne, porque uno no tiene cómo comprar una librita de pollo. Más ahora, ¿cuánto vale una libra de pollo allá en mi lugar? Dos dólares. Entonces yo vivo comiendo de mi siembra, uno no puede comprar antojos, comprar pollo o carne es un lujo", asegura.

El incremento en el cartón de huevos, por el que ahora tendría que pagar $4.50, o el costo de una gallina, que oscila entre los $7 y $8, tampoco es accesible, dice la lideresa, sobre todo para las familias numerosas.

La agricultura relata su experiencia después de una conferencia de prensa de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, en la que el colectivo aseguró que el Gobierno le está apostando a la importación de alimentos y no al fortalecimiento de la producción de cultivos de granos básicos y de hortalizas en el país. La Mesa también pidió al Ejecutivo eliminar el impuesto al valor agregado (IVA) de los productos de la canasta básica, para que los alimentos "bajen de precio" y aliviar con esto el bolsillo de las familias salvadoreñas. También solicitaron al Gobierno que entregue un subsidio de al menos $300 para unas 470,000 familias campesinas, con el fin de evitar la migración y garantizar la producción de alimentos. Además, solicitaron un plan de emergencias para que haya acceso a la alimentación.

Agricultores de Santo Tomás también aseguraron que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no les ha entregado el paquete agrícola.