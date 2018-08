Computadora con preguntas para examen de residentes de medicina fue extraída

Un documento dirigido a la junta directiva de la Facultad de Medicina de la Universidad El Salvador (UES), al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA, expone cómo la computadora en la que se encuentra el banco de datos para la elaboración del examen único para los aspirantes a médicos residentes fue extraída de las instalaciones en la que era resguardada sin el consentimiento de la persona responsable, en la Coordinación General de Especialidades Médicas.

Según el documento, a las 7:54 de la mañana del viernes 6 de julio, la doctora Celia Vanegas, coordinadora de la especialidad médica en Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UES, llamó vía celular a una de las secretarias del área de Especialidades Médicas para solicitarle que le entregara la computadora, donde se lleva el proceso de selección de dichos aspirantes, a uno de los miembros propietarios de las tres comisiones bipartitas –conformadas por dos miembros de la UES, dos del Ministerio de Salud (MINSAL) y dos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)– a cargo del referido proceso de selección.

La secretaria afirmó que le entregó el equipo al doctor Edwar Herrera, de la comisión bipartita del ISSS, dos horas más tarde, a las 9:15 de la mañana; y, en su defensa, alegó que hizo la entrega en el entendido de que la doctora Vanegas había sido delegada por la decana de la facultad, Maritza Bonilla, para coordinar el proceso de selección de los aspirantes a especialidades médicas 2019.

La cadena de custodia se habría roto, sin embargo, porque en el momento en el que la computadora fue extraída el coordinador general de Especialidades Médicas seguía siendo el doctor Roberto Tobar, cuyo nombramiento terminó el 30 de junio, pero había sido prolongado un mes más por la junta directiva de la facultad, hasta el recién pasado martes 31 de julio.

Consultado sobre esta situación irregular en el proceso de selección que estaba a su cargo, en cuanto a la filtración del examen único, el excoordinador se defendió asegurando que sí recibió una notificación por parte de la decana Bonilla en la que ella le comunicaba el nuevo nombramiento de Vanegas, pero recalcó que dicha notificación la recibió horas después de que la computadora había sido extraída.

Además, criticó el nombramiento de la doctora Vanegas explicando que un acuerdo de junta directiva, por ser la máxima autoridad de la facultad, es superior a un acuerdo de decanato.

Otros documentos en poder de LA PRENSA GRÁFICA confirman el conflicto de poder: el acuerdo de decanato fue aprobado el 5 de julio, pero la prórroga del contrato de Tobar fue aprobada para el período comprendido entre el 1.º y el 31 de julio.

"Como me veo incriminado, voy a contestar sus preguntas, porque si me quedo callado sería cómplice. Yo finalicé mis funciones el 31 de julio, pero antes la decana hizo un nombramiento por encima del mío, con funciones que eran mías, y eso es incongruente con cualquier modelo de gestión. Entre las funciones en mi cargo como coordinador general de Especialidades Médicas implicaba estar a cargo del proceso de selección de residentes; y no pueden haber dos personas con la misma función, eso es por lógica en la administración", expresó Tobar, quien llevaba siete años en ese cargo.

De acuerdo con la decana, con la reciente creación de la Escuela de Posgrados ha comenzado un proceso de elección de autoridades en las que el cargo de coordinación pasa a ser de dirección. El nombramiento de la cabeza de esta dirección es una decisión que será tomada por la junta directiva en las próximas semanas.

"El hecho de que alguien quiera, por algún interés particular, no lo voy a decir de otra forma, ser director de esta escuela le ha generado cierta dificultad el hecho de que yo ya no peticionara ante la junta directiva su continuidad en el nombramiento que tenía como coordinador general. Es él quien de alguna manera está creando un cisma en función de que la facultad se vea mal por querer dejarme mal a mí", manifestó Bonilla.

A su juicio, "es grave" que se esté hablando de corrupción en el proceso de selección de aspirantes a residentes y no descartó ampararse en las leyes institucionales de reglamentación disciplinaria para buscar sancionar "a todo aquel que sin pruebas o con situaciones infundadas pueda hacer ver a la Facultad de Medicina envuelta en una situación tan grave como esta".

Como parte de la junta directiva de la Facultad de Medicina de la UES, el Colegio Médico también ha expresado su preocupación.

"Vamos a pedir explicaciones a través de nuestro representante en la junta directiva de la Facultad de Medicina y vamos a intentar hablar con la decana, porque también sabemos que al doctor Tobar no se le renovó el contrato y a veces los seres humanos podemos tener molestias por cuestiones como esa. Siendo responsables, necesitamos conocer la otra versión, pero sí existe una duda (sobre la posible filtración de las preguntas del examen único) y que exista esa duda es grave", declaró el presidente de la gremial, Milton Brizuela.

A su voz se sumó la del neurólogo Roberto López Aguilar, quien desde hace una década se desempeña como el jefe y coordinador de Posgrado de Medicina Interna de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM). "Yo no estoy acusando a nadie, pero sí me preocupa que al doctor Tobar le fueron a sacar esa computadora el 6 de julio y se la devolvieron 10 días después, el 16. Entonces, ¿cuál es la situación? El caso es que esa computadora ha andado de mano en mano y fue sacada por una orden que se dio vía telefónica; un proceso totalmente inadecuado, irregular", valoró López.