Comuna de Apaneca sin fondos para salarios

Empleados de la alcaldía de Apaneca, municipio de Ahuachapán, denunciaron el retraso del pago de salario del mes de diciembre. Algunos indicaron que únicamente recibieron el pago del aguinaldo.

"El impago de nuestro salario mensual, nos afecta porque uno ya tiene presupuestados los gastos, y nos atrasamos en los pagos de cosas básicas como comida, recibos, o alguna deuda o crédito pendiente", expresó un empleado municipal que pidió reserva de identidad.

A pesar del impago, los empleados municipales continúan cumpliendo con sus obligaciones laborales.

Según el alcalde, Osmín Guzmán, el impago se debe a que la comuna no cuenta con recursos económicos, por el retraso en la entrega del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES), y porque los ciudadanos no están cumpliendo con el pago de los impuestos municipales.

"No pagamos el salario del mes pasado, dimos no más, parte del aguinaldo, y a los que no están contratados les dimos un bono porque no hay fondos. Por un lado, el retraso de FODES, es un acto malintencionado del Gobierno, y por otro lado, yo no puedo hacerle un cobro masivo a las personas morosas, la pandemia nos ha dejado pobres", dijo el jefe edilicio.

Según los empleados, cada mes, reciben pago en fecha 20 o 25, a más tardar, pero según Guzmán, "para este mes tampoco hay fondos".

Además, el alcalde aseguró que los bancos ya no le proporciona créditos a la comuna, y que con "ayuda" pudo conseguir pago del aguinaldo de los empleados, para los gastos de Navidad y fin de año.