Comuna sin fondos para hacer proyectos

La actual administración de la Alcaldía de San José de la Fuente, en La Unión, heredó una deuda millonaria de la gestión municipal anterior que hasta ahora, asegura el alcalde Mario Cruz, le ha impedido cumplir con algunos proyectos que demandan las comunidades del municipio.

De acuerdo con el funcionario, recibió una alcaldía quebrada financieramente, y a través de los exámenes realizados a las finanzas de la municipalidad, se ha podido detectar una deuda que asciende a $1,160,000, esto sumado a otros compromisos económicos que la alcaldía debe asumir, por lo que la deuda total ronda los $1.2 millones

“Está endeudado todo lo que entra en concepto de impuestos municipales y FODES, y si nosotros nos ponemos a pagar mensualmente todos los compromisos, no nos quedaría ni para comprar una charamusca”, manifestó el alcalde.

Agregó que la deuda total ha sido dividida en distintos rubros y diferentes plazos, y que la más grande es con diferentes instituciones financieras, donde la municipalidad debe un poco más de $900,000.

Mencionó que otra de las deudas importantes que tiene la alcaldía es con el relleno sanitario de Santa Rosa de Lima, que suma $15,000.

El alcalde aseguró que por causa del endeudamiento en que está la municipalidad, no tiene margen de maniobra con el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) para ejecutar proyectos en las comunidades, pero sostuvo que ha comenzado a gestionar el financiamiento de proyectos tanto con el gobierno central y en embajadas como en instituciones no gubernamentales.

“Yo dije cuando andaba en campaña que al ganar, me iba a convertir en el hombre más pedigüeño, y el día que tomé posesión lo repetí, y estamos pidiendo para nuestra gente, para que nuestro municipio salga adelante. Yo no me voy a lavar las manos que porque no hay dinero no puedo hacer nada, porque la gente no tiene la culpa de que la alcaldía esté tan endeudada”, dijo.

Se trató de hablar vía telefónica con el exalcalde y ahora diputado de ARENA Mario Martínez con respecto a la deuda que dejó tras gobernar la comuna por 24 años, pero no respondió las llamadas.