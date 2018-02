Comunidad busca tener servicio de agua

Por segunda vez fue denegada la solicitud de introducción del servicio de agua domiciliar para 47 familias residentes en la comunidad Nueva Jerusalén, ubicada en la 3ª. calle oriente, final barrio El Santuario, de San Vicente, manifestó el presidente comunal, Efraín Antonio Constanza.

El líder comunal dijo que la insistencia por acceder al vital líquido ante la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es por un derecho humano que les asiste constitucionalmente y que pese a las justificaciones que la autónoma les ha brindado en ambas resoluciones, no las comparten.

“La necesidad que tenemos nosotros es que nos den agua domiciliar. Ya fuimos dos veces a solicitarla y nos dicen lo mismo: que no hay capacidad para otorgar más servicios porque el acueducto es deficiente en la zona”, comentó.

Actualmente las familias de la comunidad se abastecen de agua potable por medio de una “cantarera” comunitaria instalada por la ANDA, pero aseguran que acarrear el agua es una faena difícil principalmente para adultos mayores, mujeres y niños.

Según el líder comunal, a diferencia de la primera resolución, esta vez ANDA asegura que no posee sistema de alcantarillado sanitario en el sector donde se ubica la comunidad.

“No nos convence el por qué ANDA no nos concede factibilidad para la instalación. La comunidad que colinda con nosotros, que inicialmente éramos un solo asentamiento, sí tiene el servicio de agua domiciliar, ¿por qué a nosotros no? Estamos en la zona baja, no habría problema con el suministro”, agregó Constanza.

La notificación de ANDA entregada a la ADESCO es firmada por Thomas Dietrich Boekle, subdirector de Ingeniería y Proyectos de la ANDA.

Se intentó conocer la posición oficial de la autónoma a través del coordinador de prensa de la institución, Gerson Víchez, quien contestó “que (la persona) que dio la respuesta (resolución a comunidades) se encontraba realizando trabajo de campo y no pudo atender su llamada” para hablar al respecto.