Comunidad ejecuta empedrado de calle

Los habitantes del caserío Los Luna del cantón Las Quebradas, en San Simón, Morazán, llevan tres semanas dedicados a empedrar la calle de acceso a la comunidad, la cual se encontraba en pésimas condiciones.

Son aproximadamente 300 metros de calle los que están siendo reparados, incluyendo una pendiente barrosa, que se vuelve intransitable cuando llueve.

José Celso Granados, ejecutor de la obra, aseguró que inició la reparación de forma individual, y que posteriormente los demás vecinos se fueron incorporando a los trabajos.

“Le pedimos ayuda al alcalde pero no nos atendió, y yo me propuse de mi voluntad empedrar la calle, pero primero fui a hablar con los dueños de las casas que tienen piedras en sus terrenos para que me dieran la piedra. Hablé con la comunidad del caserío para que me echaran la mano para traer piedras y yo me puse a empedrar”, afirmó Granados.

Añadió, que a las labores se han sumado adultos y jóvenes de la comunidad. “Ya ni los carros subían. Los cipotes de las casas y otros señores de cinco o seis familias me ayudan. Lo más dañado de la cuesta ya lo vamos a terminar”, expresó Granados.

El poblador solicitó la donación de más materiales de construcción para seguir con la reparación de la calle, ya que ellos aportan la mano de obra no calificada.



Maynor Lovo

departamentos