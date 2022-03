Comunidad en Mejicanos urge de solución tras derrumbe

Habitantes de la comunidad San Ramón, en Mejicanos, siguen desprotegidos. A pocos meses del inicio de la época lluviosa, denuncian que no tienen ninguna solución para construir un muro de contención para evitar otro derrumbe como el que ocurrió hace casi un mes en el mismo lugar donde una persona perdió la vida.

"Cuando se dio esa tragedia buscamos ayuda por parte de la alcaldía que supuestamente le corresponde y no nos brinda ayuda", aseguró uno de los habitantes de la comunidad.

El alcalde, Saúl Meléndez, explicó que no han otorgado ni los permisos de construcción porque los estudios que han realizado muestran que no es factible realizar un muro en esa zona.

"No hay autorización de parte nuestra. Hay un informe de Protección Civil y un de Desarrollo Urbano donde dice que no se puede a no ser que recurran a otra instancia como la OPAMSS", dijo. El argumento es que no se puede obstruir la libre circulación del agua de una quebrada.

Además, según el edil carecen de recursos para ejecutar una obra de esa dimensión. "Nosotros no tenemos capacidad financiera para poder hacer un muro de esa dimensión. Estamos con un déficit tremendo que nos dejaron", aseguró Meléndez sobre el tema.

Rafael, uno de los familiares del fallecido en el derrumbe, asegura que la alcaldía se había comprometido en ayudar a buscar una solución. Meléndez, sin embargo, sugiere recurrir a otras instancias.

"No tenemos ni una solución, la única que dio fue cerrar el hoyo y poner un plástico y la verdad es que eso no puede estar así", cuenta Rafael.

Además, cuestionan que Meléndez confirmó que la alcaldía no puede involucrarse en la obra porque no tiene recursos para hacerlo. "Supuestamente que no tiene recursos, que no hay fondos en la alcaldía, yo no sé por qué no tienen fondos", expresó Rafael. La comunidad teme que con la llegada del invierno la zona se vuelva peligrosa. Luego de lo ocurrido, cuenta Rafael, el temor de los habitantes es mayor.