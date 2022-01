Comunidad internacional reivindica los Acuerdos de Paz

El domingo pasado, en el día del 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, organismos internacionales destacaron la importancia que tiene para el país el alcance de ese acuerdo, sin dejar de lado los ataques que desde el Gobierno se les ha hecho.

Representaciones diplomáticas, organizaciones que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos, y autoridades de organismos multilaterales se pronunciaron en defensa de los Acuerdos.

"Hace 30 años, El Salvador dio el importante paso de negociar el fin de su conflicto armado interno. La ONU se enorgullece de haber ayudado a los salvadoreños a allanar el camino hacia la paz, que se debe proteger y construir cada día", publicó en su cuenta de Twitter el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.

Una misión de la ONU acompañó el proceso de diálogo previo a la firma de los Acuerdos de Paz. Fueron más de 15 meses de pláticas conjuntas entre el Gobierno y la guerrilla, en territorios neutrales, con mediación de diferentes actores los que precedieron a la firma del acuerdo definitivo, hecho que se dio en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992.

El proceso para la firma de los Acuerdos de Paz fue "complicado", según lo han calificado personas que fueron parte de él, ya sea en representación del Gobierno o de la guerrilla. Uno de los aspectos que lo complicó es que mientras los acuerdos concluían, no hubo un cese al fuego, es decir que la guerra continuaba.

Ante ello, también hubo llamados a reafirmar la importancia de los Acuerdos. "Ante la aprobación del decreto 267 que en la práctica elimina la conmemoración de los 30 años de los Acuerdos de Paz, por la Asamblea Legislativa, CIDH reafirma la importancia de los mismos para poner fin a la guerra civil que dejó más de 75 mil víctimas", expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación al intento del oficialismo de borrar la conmemoración de la finalización de la guerra vía decreto legislativo.

Reconocimiento. El secretario general de la ONU reconoció la importancia del dialogo y cómo este llevó a la finalización del conflicto armado.

En los Acuerdos de Paz quedaron plasmados siete ejes en los que las autoridades salvadoreñas debían trabajar, en los que se abordaban aspectos sociales, económicos, de distribución de tierra, de desmovilización de la guerrilla, de acuartelamiento de la Fuerza Armada y de instaurar una nueva institucionalidad.

"Hoy (domingo) celebramos la conmemoración de los Acuerdos de Paz de 1992 en El Salvador que encaminaron al país hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos. Los desafíos persisten y subrayan la importancia de construir paz e instituciones creíbles día a día", publicó el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas (UNDPPA, por su nombre en inglés)

Malestar en el GOES

La respuesta del presidente de la república, Nayib Bukele, ante los elogios que la comunidad internacional hizo a los Acuerdos de Paz fue casi de manera inmediata. Como en otros temas, el tono de su respuesta fue confrontativo.

"Los que quieran celebrar ese acuerdo espurio, háganlo, este es un país libre; pero ya no será una fiesta nacional. Y a los de la ‘Comunidad Internacional’ que casi demandan su celebración: no se metan. Nosotros no cuestionamos por qué ustedes no celebran partes de su historia", tuiteó el presidente.

Un discurso similar mantienen los diputados oficialistas. "Es un poco desagradable que quieran estar opinando sobre decisiones que tomamos en el país, bajo democracia, bajo la Asamblea, el hecho que estén opinando sobre la realidad de nuestro país", dijo el diputado de GANA, Guillermo Gallegos.

Sin embargo, la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, dio otra lectura a la postura mostrada por el mandatario. "El hecho de decir que no se metan muestra evidentemente una molestia ante el reconocimiento unánime y a nivel internacional de que los Acuerdos de Paz fueron un momento importantísimo en la historia de El Salvador", dijo Ortiz, quien participó en la marcha multitudinaria del domingo pasado.