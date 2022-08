Comunidad la Isla 1 espera desde hace un mes obras de mitigación en cárcava

Habitantes de la comunidad la Isla 1, de la calle 5 de noviembre (San Salvador), aún esperan que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) cumpla su promesa de hacer trabajos de mitigación en la cárcava que afecta la zona desde hace más de 10 años y que se agravó en la última semana de julio.

Julissa Calderón, residente de la comunidad, señaló que el 28 de julio cuando la casa comunal cayó en la cárcava, funcionarios de Protección Civil, de la alcaldía de San Salvador y del MOP prometieron hacer obras de mitigación.

"Este problema de la cárcava ya lleva 10 años, con el tiempo se ha ido agravando y los gobiernos no han hecho nada para arreglarlo", lamentó Calderón, quién vive en el lugar desde hace 32 años.

La habitante de la comunidad la Isla 1 indicó que son siete las viviendas que están cerca del precipicio y que los funcionarios de la comuna capitalina, el MOP y Protección Civil les informaron que tardarían 15 días en iniciar las obras de mitigación, hasta que finalizara el feriado de agosto.

"Lo que queremos como comunidad es que el Gobierno tome cartas en el asunto, ya que dijeron que habían aprobado $1 millón para la comunidad la Isla 1. Queremos una solución ya, y que no solo quede en palabras lo que dicen", dijo Calderón a LA PRENSA GRÁFICA.

En redes sociales, ese mismo 28 de julio, Protección Civil y la Alcaldía de San Salvador evacuaron a unas siete familias después de que un talud se desprendió y la casa comunal y la iglesia del lugar fueron afectadas por las intensas lluvias. Según Calderón, son más de 80 familias las que tienen temor de perder sus casas si se agrava la cárcava en las próximas temporadas lluviosas.

"Hasta no ver no creer", afirma María Julia Mejía, de unos 68 años de edad, tras ser cuestionada sobre si considera que repararán la cárcava. María Julia señaló que en la comunidad todos estaban preocupados cuando escucharon un fuerte estruendo y se dieron cuenta que la casa comunal cayó.

"El 28 de julio me puse a llorar porque nos iban a sacar de la comunidad por el riesgo de que nuestras viviendas caigan y hay tantas ayudas que nos han ofrecido pero no han cumplido, son más de 10 años en esta situación. Siempre que va a haber elecciones, vienen los candidatos a diputados y alcaldes y nos mienten que nos van a ayudar y no pasa nada", aseveró la adulta mayor.

INVERSIÓN DE $1 MILLÓN

El pasado 10 de agosto, Romeo Rodríguez Herrera, ministro de Obras Públicas, informó que invertirían $1 millón en la comunidad La Isla 1 sin detallar qué trabajos harían en el lugar. Desde el 2016, habitantes de la comunidad han sido afectados en cada estación lluviosa.

Ese mismo año, el MOP dirigido por el entonces ministro, Gerson Martínez, colocó piedras y lodocreto en cinco contenedores como relleno para evitar el colapso en la zona. Los trabajos costaron $560,922.42.

Habitantes de la comunidad La Isla 1 han solicitado obras de mitigación entre los años 2015 y 2016 a través de protestas y cierres de calles. .

En ese tiempo, Gerson Martínez, señaló que la reparación de la cárcava era una obra de responsabilidad municipal, por lo que llamó a la Alcaldía de San Salvador a aportar con dichos trabajos.