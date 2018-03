Comunidad solicita protección para su ojo de agua

Lee también

Los habitantes de la colonia Jardines del Río aprovecharon ayer la actividad realizada por la Alcaldía de San Miguel en el marco del Día Mundial del Agua, para solicitar al alcalde, Miguel Pereira, que aplique medidas para proteger un ojo de agua del que se surten los residentes de la zona.Algunos habitantes aseguraron que es preciso que la comuna formule una ordenanza específica que prohíba la tala de árboles y construcciones en las zonas aledañas al afluente, cuya agua es utilizada para las labores domésticas, pero también para el consumo humano.María Isabel Mejía, miembro de la ADESCO de Jardines del Río, explicó que la comunidad ya se organizó para proteger el ojo de agua. Según cuenta, no es permitido botar basura en la zona ni deforestar. Sin embargo, la mujer dice que existe el miedo de que en otras zonas se siga construyendo indiscriminadamente y se impacte al pequeño manantial que aún conserva la comunidad.“De acá se consume el agua para tomar y para cocinar, se ha hecho un examen y es buena para beber. Sería bueno que hubiera una ordenanza para poder conservar este lugar”, expresó Mejía.El alcalde afirmó que se está protegiendo el afluente, pues no se ha permitido la explotación comercial del recurso hídrico, sino que solamente se permite que los vecinos sean quienes se surtan.Pereira agregó que no es necesario hacer una ordenanza específica para proteger al ojo de agua, pues ya existe una ordenanza de medio ambiente que prohíbe talar árboles en las zonas aledañas a las fuentes naturales de agua.Un estudio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dado a conocer en el Día Mundial del Agua, indica que en los últimos 10 años la disponibilidad de agua diaria por persona en El Salvador se ha reducido de 11,000 a 8,000 metros cúbicos.A escala nacional se identifican 10 sistemas de explotación de agua; uno de estos es el Grande de San Miguel-La Unión, que al igual que el resto registra descensos importantes en su nivel. En los últimos cinco años la demanda de agua en el país ha incrementado 5.05 %, y para el periodo 2012-2022 se estima que será del 16.39 %.