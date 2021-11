Comunidades cumplen un mes sin agua

Habitantes de varias colonias del municipio de Cojutepeque, Cuscatlán, denunciaron que se encuentran sin agua desde hace aproximadamente un mes.

Entre las comunidades afectadas están las colonias Vista al Lago, Franco y La Fuente; así como las calles al estadio, al Carrizal. Los habitantes afirmaron que han informado en varias ocasiones a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) sobre el problema, pero no lo han resuelto.

"Tenemos un mes de no tener agua en las casas; hemos ido a ANDA varias veces, hemos llamado y no nos resuelven. Lo último que nos dijeron fue que una bomba estaba dañada, pero no nos dieron fecha de cuando nos van a restablecer el servicio y nosotros ya estamos desesperados" dijo Judith Gómez, habitante de la colonia Vista al Lago.

Dijeron que ANDA ha estado enviando cisternas para darles agua, pero afirman que es el agua es insuficiente y muchas familias no logran abastecerse.

"Hacemos el llamado a ANDA para que restablezca el servicio lo antes posible", expresó Eliseo Ramos.

Se buscó conocer la versión de ANDA sobre la causa de la problemática de la escasez de agua en las comunidades a través de la unidad de comunicaciones de la institución, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.