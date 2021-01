Comures pedirá apoyo a Senado de Estados Unidos para resolver impago de FODES

Los miembros del directorio de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) aseguraron ayer que visitarán el Senado de Estados Unidos para dar a conocer la situación que viven las municipalidades ante el impago por ocho meses del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) y buscar un apoyo que dé salida a la problemática.

Según los representantes de las 262 alcaldías del país la deuda asciende a más de $320 millones luego que mensualmente el Estado debía transferir el 10 % de los ingresos corrientes presupuestados para el ejercicio fiscal 2020. Esto, mensualmente se traducía en $41.3 millones.

"Hemos hecho llegar una carta al Senado de Estados Unidos y vamos a hacer un viaje a Estados Unidos para pedir apoyo internacional por la situación", dijo la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, quien además es presidenta de COMURES.

Los alcaldes no mencionaron los alcaldes que viajarán al país norteamericano, ni las fechas en las que se realizará el viaje. Empero, el edil de Chalatenango, José Rigoberto Mejía, mencionó que es necesario que "se sepa que en El Salvador se está violentando la ley".

"Lo estamos haciendo específicamente con el Senado de Estados Unidos por el cambio que existe actualmente de Gobierno y que esperamos que la política de Estados Unidos no va a cambiar. Creo que debemos llevar esta misiva para que sepan el sentir que los alcaldes estamos poniendo la cara por nuestra gente, por nuestro pueblo, porque es el que realmente necesita estos fondos, se den cuenta de la problemática que existe actualmente", aseguró Mejía.

El señalamiento de los alcaldes, afirman, tiene fundamento en las reiteradas declaraciones dadas por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien ha externado que priorizarán el pago de la deuda externa por sobre el pago del FODES y que este no se entregará hasta que exista la disponibilidad de fondos y se regule la recaudación fiscal.

El pasado jueves, Zelaya dijo que debido a los efectos de la pandemia del covid-19 el ejercicio fiscal 2020 cerró con un déficit cercano a los $700 millones, algo que hizo que se priorizaran algunos compromisos adquiridos por el Gobierno.

Sobre la sentencia

Entre tanto, Navas mencionó que no comparten la resolución dada a conocer el pasado miércoles por la Sala de lo Constitucional, de la CSJ, la cual declaró inconstitucional el decreto legislativo 781, el cual buscaba reorientar $354 millones en favor de las municipalidades, veteranos y excombatientes, así como el pago de FOMILENIO II.

"Nosotros respetamos lo que la Sala de lo Constitucional ha decidido aunque no lo compartamos. En esta situación, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo deben encontrar la manera de poder entregar los fondos que por ley nos corresponden. A la Corte de Cuentas pedirle que dé informe a la Fiscalía de los hallazgos de que hay fondos y que no se nos han querido entregar desde la misma Corte de Cuentas que dijo que dinero hay pero no a querido ser entregado a las alcaldías" , mencionó Navas.

También hizo "un llamado a la Fiscalía General para que agilice los procesos de las denuncias presentadas por esta gremial donde estamos exigiendo lo que legítimamente nos corresponde", en referencia a avisos interpuestos en contra de Zelaya por supuesto incumplimiento de deberes al negar el traslado de los fondos.

Por su parte, el director ejecutivo de COMURES, Carlos Pinto, dio a conocer, sin mayores detalles, que siete alcaldías del oriente del país dejaron de laborar el pasado 12 de diciembre ante el impago del FODES de parte de Ejecutivo.

"No tenemos reporte si ya volvieron a las labores", aseguró Pinto.

El pasado 28 de diciembre Navas mencionó que existían municipalidades que en enero podrían dejarán de laborar debido a la falta de fondos. "Es preocupante para las alcaldías más pequeñas", dijo en ese momento.