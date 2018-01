Con ARENA dividida, Asamblea aprueba el presupuesto 2018

Luego de varias plenarias en las que se frustró la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2018, ayer se alcanzaron los votos necesarios para que el plan de gastos del presente ejercicio fiscal entre en vigor. En total, son $5,520,494 millones lo que los diputados decidieron aprobar.

Ayer, la plenaria se programó para las 8 de la mañana y desde un inicio quedó en evidencia que ARENA estaba dividida. Eso se notó en la votación del mismo decreto. De los 35 diputados del partido tricolor, 18 votaron a favor, seis votaron en contra, ocho se abstuvieron y tres estaban ausentes. La aprobación de $350 millones en créditos para financiar el presupuesto tuvo otras seis votos en contra de areneros. Esos mismos seis también votaron en contra del presupuesto, el cual tuvo, al final, 7a votos a favor.

Uno de los diputados tricolor que votó en contra es Juan Valiente. El legislador por el departamento de La Libertad dijo: “Están aprobando un presupuesto que no respeta la Ley de Responsabilidad Fiscal y no respeta las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Me entristece que intereses personales terminen frustrando la posibilidad de acuerdos que beneficien al país”. También cuestionó que sus colegas en el partido ARENA “no se dieran golpes de pecho” en lo relacionado con los beneficios financieros que se mantienen para los funcionarios.

Orlando Cabrera Candray votó en contra porque no se incluye los fondos para dar cumplimiento a la ley de vacunas ni para cumplir totalmente el escalafón de salud.

“No es el presupuesto ideal, pero también hay que reconocer que es lo posible y hay que ver que esto aporta aires frescos, y no se puede pensar que todos son ignorantes o son sabios. Sí daré mi voto por este presupuesto, no es el ideal, pero los salvadoreños necesitan que les digan la verdad, si van a estar del lado de ellos o no, porque los salvadoreños están cansados de solo declaraciones de buenas voluntades”, declaró Margarita Escobar, tras la intervención de Valiente y Candray.

El acuerdo

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, se reunió con ARENA y el FMLN para terminar de ajustar las cifras del presupuesto 2018.

Al final de la tarde, las dos principales fuerzas políticas acordaron reorientar 2018 $53 millones, de recortes al Ministerio de Hacienda —por un monto de $46.1 millones— y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —se le redujeron $6.9 millones.

Los $53 millones reorientados se distribuyeron de la siguiente manera: al TSE se le reforzará con $4 millones; CAPRES recibirá $1.9 millones; la Secretaría Anticorrupción, $500 mil; al MAG se le dará $13.2 millones; al Ministerio de Justicia, $280 mil.

A Educación se le reforzará con $7.8 millones; a Salud, con $10.2 millones; a Medio Ambiente, $55 mil; a la PGR se le dará $1.1 millones; al Ministerio de Trabajo, $150 mil; mientras que al FISDL se le darán $1.8 millones.

Finalmente, al Tribunal de Ética y el CNJ se le reforzará con $500 mil cada una. En el presupuesto también se destinan más de $21 millones a organizaciones no gubernamentales. (Leer nota secundaria).

Diputados de PCN, PDC, GANA y FMLN coincidieron en decir que no es el presupuesto que cada partido quisiera aprobar, pero que es lo que se logró tras las negociaciones.

“En el PCN votamos en la Asamblea por el Presupuesto General de la Nación 2018. Es lamentable que algunos grupos parlamentarios vayan a votar divididos”, dijo Mario Ponce, jefe de fracción del PCN.

El diputado Santiago Flores, del FMLN, dijo que el no aprobar tal como llegó es porque se logró un acuerdo de lo necesario. “Eso es la correlación. Lo que hemos dicho es que esto es lo necesario. Eran $550 los necesarios y hemos rebajado a $350 millones”.