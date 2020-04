Con cinco accidentes cada día

En las últimas semanas en el departamento de San Miguel han ocurrido unos cinco accidentes de tránsito diariamente, según informó la Policía de Tránsito Terrestre; esto a pesar de la restricción de movilidad y la cuarentena domiciliar vigentes en el país.

"Se esperaba que por la cuarentena no hubiera accidentes de tránsito; lamentablemente estamos atendiendo más de cinco percances viales diariamente. Las personas no entienden y hay varias que manejan bajo los efectos del alcohol", manifestó la fuente policial. Agregó que a pesar del número de accidentes reportados no han habido fallecidos.

La fuente policial indicó que del 15 de marzo hasta el 1.º de abril anteriores se obtuvo un registro de 45 accidentes; de estos, 32 han sido con daños materiales.

"No todos los días ocurren cinco o más (accidentes), pero el 27 de marzo tuvimos que atender ocho accidentes, todos fueron con daños materiales", comentó la Policía. Uno de los lugares donde más accidentes viales ocurren es el sector del desvío de Febles.